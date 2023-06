Radio Nova -festivaaleilla ei ole ilmennyt turvallisuuspäällikön mukaan ongelmia.

Turvallisuuspalveluihin erikoistuneen X-Secin turvallisuuspäällikkö Juuso Toivasen mukaan festivaalit ovat kokonaisuutena sujuneet hyvin. Yhdeksi syyksi Toivanen arvioi ikäjakauman. Festivaalin ikäraja on 18 vuotta.

– Festivaalien luonne on ollut myös otollinen, ja alue palvelee todella hyvin kävijöitä. Ihmiset ovat myös osanneet käyttäytyä ja varautua kuumaan ilmaan esimerkiksi nesteyttämällä itseään mullakin kuin alkoholilla.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla korvatulppia myynyt Juha-Matti Kivinen kertoo, millaista korvatulppien myynti festivaaleilla on ja missä meno on ollut tähän mennessä parasta viikonlopun aikana.

Festivaalialueella on useampi vesipiste ja alueella on ollut myös paljon liikkumatilaa. Suurin osa ruokakojuista on sijoiteltu alueella sijaitsevien rakennusten seiniä vasten. Toivanen nostaa esiin myös alueen kolme lavan sijoittelun laajalle alueelle.

Ensiavussa on huomattu myös festivaalien poikkeuksellisen rauhaisa luonne. Toivasen mukaan ensiapupisteelle on tultu lähinnä lämmöstä johtuvien vaivojen, kuten lämpöuupumuksen takia.

– Myös esimerkiksi kolautettuja varpaita on tullut. Mitään radikaalia ei ole kuitenkaan ollut.

Vaikka kovalla oleva musiikki ei näy tai kuulu ensiavussa, on se merkittävä osa festivaalikokemusta. Festivaaleille osallistuessa olisikin riittävän nesteytyksen lisäksi tärkeää muistaa kuulon suojeleminen esimerkiksi korvatulpilla.

Yksi korvatulppien myyjistä on Juha-Matti Kivinen, jonka mielestä kuulon suojaaminen on olennainen osa festivaaleja.

– Yritämme samalla tehdä tietoisuutta kuulosuojaimien tärkeydestä. Täällä festareilla on ollut musiikki aika kovalla, ja silti ihmiset eivät koe, että he tarvitsisi kuulosuojaimia.

Kivinen nauttii festivaaleilla työskentelystä. Hänet voi nähdä usein festivaaleilla tanssimassa myynnin ohessa, esiintyjien tahtiin. Erityisesti samba on lähellä Kivisen sydäntä.

Festarialueella oli vielä lauantaina aamupäivällä rauhallista, mutta iltaa kohden alue alkoi täyttyä innokkaista kävijöistä.

– Itse asiassa lauantaina liput myös loppuunmyytiin, Juuso Toivanen osaa kertoa.

Hän suositteleekin, että kävijät tulevat alueelle hyvissä ajoin festivaalipäivänä. Jos odottaa saapumisessa oman suosikin esitykseen asti, voi hyvä paikka jäädä saamatta tai alueelle ei edes välttämättä ehdi ajoissa.