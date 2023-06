Ensimmäistä kertaa järjestettävien Radio Nova -festivaalien toinen päivä sujui rauhallisissa, mutta helteisissä tunnelmissa Helsingin Suvilahdessa.

Kuuma, mutta hyvä meno. Näin useat Helsingin Suvilahdessa lauantaina Radio Nova -festivaaleille osallistuneet kävijät luonnehtivat festaritunnelmaa.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä festivaali on kerännyt huomiota osakseen jo ennen itse tapahtumaa artistiperuutuksilla. Alun perin festivaaleilla oli tarkoitus esiintyä niin Cascadan kuin Jason Derulon sekä The Black Eyed Peas’in. Muutama viikko ennen festivaaleja esiintyjäksi vahvistettiin kuitenkin peruuntuneiden artistien tilalle hollantilainen DJ Armin van Buuren.

Suvilahti tunnetaan myös monien muiden kesän festivaalien, kuten Tuskan ja Flow’n kotina.

Lauantaina tapahtuma alkoi rauhallisissa, mutta helteisissä merkeissä. 2000-luvun musiikin kulta-ajan suomalainen klassikko The Rasmus avasi toisen festivaalipäivän ja esityksen lopussa kuultiin niin vuoden 2022 Suomen Uuden musiikin kilpailun voittanut Jezebel kuin bändin klassikkohitto In the Shadows.

Erityisen innoissaan bändin esityksestä olivat ranskalaiset ystävykset Valentine Maytraud ja Damien Comte. Festivaaleja he ovat kuitenkin saapuneet seuraamaan Asikkalasta, jossa he työskentelevät.

Lukiosta asti toisensa tunteneet Damien Comte ja Valentine Maytraud saapuivat festivaaleille nauttimaan suomalaisesta kesästä parhaimmillaan.

– The Rasmus oli todella nostalginen, olemme olleet molemmat faneja lapsesta asti, joten oli hienoa nähdä heidät livenä, Maytraud kertoo.

Illan aikana kaksikko odotti myös van Buurenin esitystä, vaikka Maytraud ja Comte olivatkin pettyneitä The Black Eyed Peasin peruutuksesta. Festivaalit ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan sujuneet odotuksien mukaisesti.

– Olimme kuitenkin pettyneitä, ettei täällä ollut paikkaa jossa ottaa tatuointi. Olisimme halunneet ottaa kesäiset tatuoinnit täällä, Maytraud harmittelee.

The Black Eyed Peasin esiintymisen peruuntuminen jäi harmittamaan myös jyväskylästä festareille saapuneita Manta Engblomia ja Jaakko Häkkistä. Toisaalta muuhun artistikattaukseen he olivat tyytyväisiä. Eniten illan artisteista he odottivat yhdysvaltalaista poplaulajaa Anastaciaa.

Manta Engblom ja Jaakko Häkkinen olivat eritiysen tyytyväisiä vesipisteiden määrään ja myös ilmaisiksi jaettuihin vesipulloihin.

– Tietenkin myös Gettomasaa, se on kuitenkin samoilta seuduilta, Häkkinen pohtii.

Engblom ja Häkkinen kertoivat olevansa tyytyväisiä tapahtuman järjestelyihin, eikä isompia ongelmia ole herännyt.

– Aina kuulee kauhutarinoita siitä, miten vessaan täytyi jonottaa tunteja, mutta tällä ei todellakaan ole sellaista, Häkkinen summaa.

Vantaalta festareita seuraamaan tulleet Oona Salminen ja Petteri Niemelä nauttivat The Rasmuksen esityksestä.

Petteri Niemelä ja Oona Salminen olivat vetäneet päähänsä Alepan oman Festari -hatun.

Eniten Niemelä ja Salminen odottavat kuitenkin Anastacian esitystä. Niemelän toivoi, että hän pääsisi kuulemaan artistin Paid my Dues -kappaleen. Salminen kertoi puolestaan odottavansa koko esitystä kokonaisuutenaan.

Festivaalien kävijäkunta on moninaista, mikä näkyy myös artistikattauksessa. Perjantaina lavoilla nähtiin niin Kuumaa ja Gasellit kuin myös Kelis ja Cotton Eyed Joe -kappaleesta tunnettu Rednex. Lauantaina lavalla nähtiin muun muassa Elastinen, Juha Tapio, Günther ja Icona Pop.

Heinäkuussa naimisiin menevä ja viikonloppuna polttareitaan juhliva Heini Reijonen päätyifestivaaleille ystäviensä yllättämänä. Lauantain festarikäynti on morsiamen siskon ja kaason Satu Reijosen mukaan osa koko viikonlopun kestäviä polttareita.

– Olihan tämä odottamaton yllätys. Nyt odotan eniten Armin van Buurenia, Heini Reijonen kertoo.

Heinäkuussa naimisiin menevän Heini Reijosen ystävät yllättivät hänet viikonloppuna festarilipulla. Perjantaina ohjelmassa oli ollut jo purjehtimista.

Polttariporukassa odotettiin myös Mohombin esitystä, varsinkin Bumby Ride -kappaletta. Güntherin esitystä puolestaan odottavat erityisesti Tuija Kanerva ja Karoliina Hollmen.

– Ehkä Güntherin esityksestä voisi saada inspiraatiota sitten häitä varten, Hollmen vitsailee.

Aina musiikki ei vedä festareille – ja näin on myös Siikajoelta festareita kahdeksi päiväksi seuraamaan saapuneiden Sari ja Marko Kurikan tilanteessa. Lopulta oma lammas sai tekemään päätöksen matkasta.

Marko Kurikka nautti festiuvaaleilla erityisesti perjantaina esiintyneen DJ Sashin esityksestä.

– Meille syntyi viime vuonna musta pässi, ja päätimme sitten soittaa Novaan ja kysyä Esko Eerikäiseltä, voisimmeko nimetä pässin hänen mukaansa Eskoksi. Sitten kun nämä järjestettiin niin ajattelimme, että onhan meidän pakko päästä tapaamaan Eskoa, Sari Kurikka kertoo hymyillen.

Tapaaminen Radio Novan juontajan Eerikäisen kanssa myös onnistui, kun perjantaina pari törmäsi häneen festivaalialueella spontaanisti. Sari Kurikan mukaan nimikko-pässi oli edelleen Eerikäisen muistissa.

Festivaalit ovatkin olleet mieleiset ja Kurikoiden toiveena on, että tapahtuma järjestettäisiin uudestaan myös ensi vuonna.

Festivaaleja kehuttiin erityisesti useista vesipisteistä ja siitä, että jaossa on ollut ilmaisia vesipulloja osallistujille helteisellä ilmalla.

Yhdellä vesipisteistä tarjolla on ollut myös tuoreita yrttejä vesipulloon pistettäväksi. Ne olivat rityisesti Armi Mattilan mieleen, joka on molempien festaripäivien ajan hyödyntänyt mahdollisuutta.

Pääkaupunkiseudulta festivaaleja seuraamaan tullut Armi Mattila nautti festareilla tarjolla olleesta yrttipisteestä. Asu valinnassa puolestaan luotettiin Brasiliasta hankittuun kokonaisuuteen.

– Ne ovat oikein virkistäviä. Jos jonkun toiveen voisin kuitenkin esittää, niin sitruunat olisi kivoja vielä veteen laitettavaksi.

Mattila nosti esiin myös hygienianäkökulman, sillä ei voi olla ikinä varma, onko joku koskenut yrtteihin esimerkiksi suoraan vessakäynnin jälkeen. Toisaalta Mattila epäilee, olisiko olemassa parempaa keinoa järjestää vastaavanlainen piste.

Myöskään helle ei Mattilaa haittannut, vaan lämpimästä ilmasta nautittiin täysin sieluin – nyt kun sitä riittää.

Kaikista eniten Mattila odotti Anastaciaa, jonka hän kuvailee olevan juuri omaa genreä.

– Se saa mun jalan vipattamaan!

IS haastatteli festivaalikävijöitä myös heidän kenkämuodistaan. Videolla kävijät kertovat erityisesti siitä, miksi jalkaan on valittu nahkakengät.