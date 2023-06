Kuivuus piinaa nyt Suomea – näin on käymässä juhannus­kokoille

Palopäällikkö kehottaa varovaisuuteen tulen käsittelyssä.

Juhannuskokot jäävät tänä vuonna mitä luultavimmin suuressa osassa maata polttamatta. Vaikka ensi viikolla saadaan kuurosateita, ei luvassa liene niin runsaita ja laajoja sateita, että metsäpalovaroitus poistuisi juhannukseksi.

Forecan meteorologin Ilkka Alangon mukaan mahdollisuus metsäpalovaroituksen poistumiseen on ainoastaan pienillä alueilla länsirannikon tuntumassa.

Etelä-Suomessa kuivuustilanne alkaa olla vaikea, kertoo puolestaan Ilmatieteen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

– Maasto kuivuu koko ajan vain enemmän. Eteläisessä osassa maata alkaa olla aika paha tilanne. Ensi viikollakaan ei näytä kovin hyvältä maaston kuivuuden suhteen.

Mikäli jossain päin maata juhannuskokkoja päästäisiinkin sytyttämään, on syytä huomioida muutama turvallisuusseikka, sanoo päivystävä palopäällikkö Heikki Kervinen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

– Alustan on oltava sellainen, ettei siinä alla tai lähistöllä ole mitään helposti syttyvää maastoa, tavaraa tai muuta. Paikan valitseminen on olennainen osa. Jos kokko on sellaisessa ympäristössä, joka kykenee syttymään, niin kyllähän se siitä lähtee leviämään myös ympäristöön, Kervinen sanoo.

– Alkusammutus­kalustolla on hyvä varautua, oli se sitten vesiletku, saavissa vettä tai ihan mitä vaan, Kervinen neuvoo.

Metsäpalovaroitus kieltää avotulen tekemisen. Arkistokuva Leivonmäen kansallispuistosta.

Tulenteko on metsäpalovaroituksen aikana sallittu ainoastaan rakennusten tulisijoissa sekä maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään kipinöinnin vuoksi. Tulentekopaikoilla on puolestaan oltava hormi, jotta kipinät eivät pääse leviämään ympäristöön.

Sallittuja eivät siis ole esimerkiksi kertakäyttögrillit, pienet pallogrillit, avonuotio, risukeitin eivätkä muut kevytrakenteiset, suoraan maapohjalle asetettavat tai helposti tuulessa kaatuvat tulisijat.

Kervinen neuvoo esimerkiksi grillaajia suosimaan lehtipuun halkoja, koska havupuun halot levittävät huomattavasti enemmän kipinöitä, jolloin tulee olla erityisen tarkkana.

Sammutusvälineet, kuten vesiämpäri, on myös syytä pitää lähellä. Rasvapalon sattuessa vettä ei saa kuitenkaan käyttää sammutukseen, vaan tällöin on käytettävä esimerkiksi sammutuspeitettä.

Pelastuslaki on metsäpalo­varoituksen aikaan ehdoton eikä anna minkäänlaisia poikkeuksia avotulen tekoon, vaikka turvatoimet olisi huomioitu hyvin. Kervinen korostaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa siitä, ettei tuli pääse leviämään.

Kervinen kehottaa lisäksi huomioimaan sen, että tuulisella säällä maastopalo leviää erityisen nopeasti.

– Se, miten palo lähti leviämään, pääsee säännöllisesti yllättämään retkeilijät. Palon leviämisnopeus voi olla sellainen, että se on erittäin hankala saada haltuun, Kervinen sanoo.

Kervisen mukaan suurin osa maastopaloista on ihmisen aiheuttamia. Hän ei osaa sanoa, onko taustalla ihmisten välinpitämättömyys vai ymmärtämättömyys siitä, että palo voi levitä nopeastikin tietynlaisessa maastossa ja tuulisella säällä.