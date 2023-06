Tapausta on tutkittu törkeänä ryöstönä.

Itä-Uudenmaan poliisin tutkinnassa ollut kuorma-autoryöstö on siirtynyt syyteharkintaan. Matkapuhelimia ja muuta elektroniikkaa kuljettaneen kuorma-auton lasti anastettiin Vantaalla 27. maaliskuuta aseella uhaten.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun kuorma-auto oli lähdössä liikkeelle.

– Kuljettajan noustua auton ohjaamoon apukuljettajan paikalle nousi samanaikaisesti koronamaskilla naamioitunut henkilö, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Rauno Jämsä poliisin tiedotteessa.

Tämän jälkeen epäilty käski kuljettajaa ajamaan eräälle pysäköintialueelle. Epäilty piti toista kättä takkinsa taskussa ja kertoi kuljettajalle, että hänellä oli hallussaan ase. Kuljettaja koki tilanteen uhkaavaksi, ja noudatti saamaansa käskyä pakon sanelemana.

Ajoneuvon saavuttua pysäköintipaikalle epäilty käänsi apukuljettajan puoleisen sivupeilin siten, ettei siitä voinut nähdä taaksepäin. Hän käski kuljettajaa tekemään toiselle peilille samoin.

Seuraavaksi kuorma-auton taakse ajoi toinen ajoneuvo, josta noussut epäillyn rikoskumppani kävi tyhjentämässä kuorma-auton lastin ja poistui sitten paikalta.

Tässä vaiheessa koko tapahtumaketjun ajan ohjaamossa ollut epäilty käski kuorma-auton kuljettajaa jatkamaan matkaa. Hetkeä myöhemmin epäilty käski kuljettajaa pysähtymään läheiselle bussipysäkille.

– Poistuessaan epäilty käski kuljettajaa jatkamaan välittömästi matkaa ja kielsi ilmoittamasta asiasta poliisille, Jämsä kertoo.

Kuljettaja teki asiasta ilmoituksen poliisille. Tutkinnassa selvisi, että kuorma-auton lastina oli ollut yli 120 kappaletta matkapuhelimia ja muun muassa 55-tuumainen Samsung-merkkinen taulutelevisio.

Jämsän mukaan poliisi pääsi epäiltyjen jäljille omien tutkimustensa kautta. Molemmat epäillyt otettiin kiinni toukokuun loppupuolella.

– Kiinniottojen yhteydessä tehdyissä kotietsinnöissä poliisi sai takavarikoitua epäiltyjen hallusta yhteensä 56 anastetuksi epäiltyä matkapuhelinta. Osan matkapuhelimista epäillyt olivat ehtineet joko myydä tai luovuttaa eteenpäin. Anastetuksi epäilty taulutelevisio takavarikoitiin toisen epäillyn asunnon seinältä. Epäilty oli ottanut sen omaan käyttöön.

Epäillyt vangittiin jo esitutkinnan aikana ja he ovat edelleen vangittuina. Epäillyt ovat myöntäneet kuulusteluissa tapahtumien kulkeneen lähes täysin kuljettajan poliisille kertoman mukaisesti.

– Tapausta on tutkittu poliisissa törkeänä ryöstönä. Tutkinta on nyt saatu päätökseen ja se on siirtynyt syytäjälle syyteharkintaan, summaa Jämsä.