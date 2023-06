Työttömien keskusjärjestö näkee, että hallitusohjelmaan aiotut säästöt kohdistuvat pääosin työttömien etuuksiin ja palveluihin.

Työttömien keskusjärjestö ilmaisee syvän huolensa ensitiedoista, jotka ovat tihkuneet julkisuuteen Petteri Orpon (kok) johtaman puoluenelikon hallitusohjelmasta.

– Ne ovat erittäin huolestuttavia työttömän näkökulmasta, keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sanoo.

Lue lisää: Uudelle hallitus­ohjelmalle jo rajua ryöpytystä – ”Naamiot on riisuttu”

Hallitusohjelmassa aiotaan esittää kiristyksiä muun muassa työmarkkinatukeen ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

– Lisäksi asumistukea leikataan ja myös toimeentulotukeen ollaan rakentamassa ehdollisuutta. Työttömissä on hirveän paljon sellaisia, jotka saavat päällekkäisiä tukia. Heille tästä tulee todella iso paketti, joka vaarantaa työttömän toimeentulon monin tavoin, jopa murskaa työttömän talouden, Haapakoski näkee.

Haapakoski ei usko, että hallitusohjelmassa esitetyt heikennykset työttömien tukiin aiheuttavat merkittävää parannusta työllisyystilanteeseen.

– Emme yhdy valtiovarainministeriön laskelmiin. Ne perustuvat taloustieteeseen, että jos on jokin etuisuus, joka rinnastuu palkkasaatavaan, niin töihin menemällä ansaitsisi tukea enemmän. Se on liian yksinkertainen laskelma, Haapakoski sanoo.

– Pitkäaikaistyöttömien tilanne on niin moninainen ja kirjava. Siellä on päällekkäin monta asiaa, jotka estävät työllistymästä, muun muassa terveys- tai ulosotto-ongelmia. Passiivitukien leikkauksilla ei saavuteta isoa työllisyyden kasvua. On väärä ajatusmalli, että sosiaaliturvan leikkauksilla saataisiin työttömiä aktiivisiksi, Haapakoski painottaa.

Lue lisää: Ay-liikkeltä raju ryttäys tulevan hallituksen esityksille – EK:n Häkämies: "Erittäin vastuullista politiikkaa"

Haapakosken mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnitellut leikkaukset kohdistuvat nekin työttömiin erityisen kipeästi.

Jo nykytilanteessa hoitoa ei välttämättä saa tai hoitoon pääsy viivästyy liikaa. Leikkaukset heikentävät tilannetta entisestään.

Alla olevalla videolla EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta puivat tulevaa hallitusohjelmaa

Työttömien keskusjärjestö katsoo tiedotteessaan, että tukien leikkauksella aiotut säästöt voivat kääntyä lopulta täysin päinvastaisiksi.

– Sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat yhteiskunnassa lisääntyvät, kun monelta suunnalta tulevaa taloudellista painetta kasataan kohtuuttomasti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien niskaan. Se tulee yhteiskunnalle lopulta kalliiksi, järjestö katsoo.

– Säästöt olisi voitu kohdistaa oikeudenmukaisemminkin, Haapakoski päättää.

Lue lisää: Matkailu- ja ravintola-ala yllättyi ja tyrmistyi hallitus­ohjelmasta: ”Porvari­hallitus syventää päätöksillään yritysten ahdinkoa”

Lue lisää: Tiedot hallitus­ohjelmasta riemastuttavat yrityskenttää: ”Tämä on historiallinen muutos”

Lue lisää: Sairaus­loman ensimmäinen päivä ilman palkkaa? ”Merkittävä uudistus”

Lue lisää: Hallitusohjelma: Valko­poski­hanhien ja meri­metsojen metsästys­rajoitukset poistetaan