Sarjasaalistaja Mika Moringille tuomio raiskauksista

Moring raiskasi kaksi naista syrjäisellä mökillään.

Mika Moring kuvattuna Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa toukokuussa. Oikeanpuoleinen kuva on poliisin aiemmin ottama.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Mika Cristian Moringin, 51 kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen kahdesta raiskauksesta, kahdesta vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä.

Tämä vankeustuomio tulee Moringin aiemmin toukokuussa saaman kuuden vuoden vankeustuomion päälle. Sen Moring sai seitsemään eri naiseen kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista vuosina 2018–2022.

Tällä kertaa tuomioon johtaneet teot tapahtuivat kahdella eri kerralla Moringin mökillä Tammelassa joulukuussa 2020.

Käräjäoikeuden mukaan Moring raiskasi naiset käyttämällä hyväkseen heidän avutonta tilaansa. Sukupuoliyhteydet olivat lisäksi suojaamattomia.

Oikeuden mukaan Moring myös kieltäytyi viemästä naisia pois syrjäisellä seudulla sijainneelta mökiltään, eikä hän soittanut heille taksiakaan useista pyynnöistä huolimatta.

Naiset eivät pystyneet itse soittamaan, koska toisen puhelin oli hävinnyt ja toisen Moring oli puolestaan rikkonut.

– Moring on myös fyysisesti estänyt asianomistajien lähtemisen mökiltä, oikeus kirjoitti.

Moring joutuu maksamaan toiselle raiskaamistaan naisista 6 500 euron korvaukset sekä tämän oikeudenkäyntikulut. Toinen Moringin raiskaama nainen menehtyi ennen oikeudenkäynnin alkua.

Moringia epäillään myös kahden kadonneen naisen taposta. Henkirikosepäilyt koskevat Varsinais-Suomessa elokuussa 2022 kadonnutta 28-vuotiasta Katja Miinalaista ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonnutta 35-vuotiasta Saara Arvaa.

Katja Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea. Joulukuussa poliisi julkisti Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.