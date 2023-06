IS SEURAA

Kansalaiset ryntäävät rannoille ja terasseille – IS seuraa helleviikon kuuminta päivää

IS seuraa helteistä viikonloppua tässä artikkelissa.

Lämmin sää jatkuu viikonloppuna erityisesti maan etelä- ja keskiosissa.

Viikon kuumimmaksi päiväksi povataan perjantaita. Useilla mittauspisteillä käytiin jo torstaina lähellä 30 astetta.

Viimeistään sunnuntaina on odotettavissa enemmän pilvisyyttä, sekä mahdollisesti sateita. Pohjoisessa on edelleen muuta maata viileämpää.

Auringon UV-säteily on lähipäivinä voimakkaimmillaan, kertoo Ilmatieteen laitos. Terveydelle haitallista UV-säteilyä kannattaa välttää keskipäivän molemmin puolin kello 11–15, jolloin aurinko on taivaalla korkeimmillaan ja taivas on pilvetön.

IS seuraa helteistä kesäviikonloppua hetki hetkeltä -seurannassa. Seuranta löytyy artikkelin alta.