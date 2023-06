Julkisen sanan neuvoston langettava päätös

JSN on antanut Ilta-Sanomille huomautuksen.

Langettava päätös 8254/UL/22

Ilta-Sanomat

Asia: Olennainen asiavirhe

Henkilön puheiden väittäminen toisen henkilön sanomaksi oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta.

Kantelu 4.11.2022

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien verkkosivuillaan 19.10.2022 julkaisemaan juttuun Suomalaisten televisiossa pyörii nyt räikeä propagandakanava – suoltaa Kremlin viestiä sensuroimattomana.

Kantelija on Posi Tv:n päätoimittaja-juontaja Ilkka Tiainen. Kantelussa oli 12 kohtaa, joista neuvosto otti käsittelyyn ainoastaan yhden väitetyn asiavirheen. Kantelijan mukaan jutussa siteerattiin häntä väärin, eikä Ilta-Sanomat korjannut virhettä kantelijan pyynnöstä huolimatta.

Ilta-Sanomien jutussa viitattiin Posi Tv:n 4.10.2022 julkaistuun jaksoon ja kirjoitettiin seuraavasti: ”Posi Tv:n lähetyksessä juontaja Ilkka Tiainen toteaa selkeänumeroisten äänestystuloksen tarkoittavan sitä, että Itä-Ukrainan venäläisväestö pääsee viimein ’nationalistien kaappaamasta Ukrainasta takaisin äitimaa Venäjään’.”

Kantelijan mukaan hän ei kyseistä virkettä sanonut, vaan sen sanoi henkilö, jota kantelija ohjelmassa haastatteli.

Päätoimittajan vastaus 28.12.2022

Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Johanna Lahden mukaan Ilta-Sanomien toimittaja haastatteli kantelijaa 12.10.2022 koskien Posi Tv -kanavaa, jonka päätoimittajana ja juontajana kantelija toimii.

Päätoimittajan mukaan toimittaja katsoi ohjelmaa ja sitä katsoessaan kirjoitti samanaikaisesti siinä esitettyjä repliikkejä juttuunsa. Toimittajan havainnon mukaan Tiainen mainitsi Itä-Ukrainan ”kansanäänestyksien” äänestysprosenteista puhuessaan, miten selkeänumeroiset äänestystulokset tarkoittivat sitä, että Itä-Ukrainan venäläisväestö pääsisi viimein ”nationalistien kaappaamasta Ukrainasta takaisin äitimaa Venäjään”.

Toimittajan mielestä lausahdus tuntui lähetyksen juontajan Ilkka Tiaisen suusta kuultuna sen verran hätkähdyttävältä, että hän nosti sen juttuun esimerkkinä Posi Tv:n yksipuoliseksi propagandaksi arvioimastaan sisällöstä. Päätoimittajan mukaan toimittaja kertoi kirjoittaneensa kyseisen sitaatin suoraan juttuun kuultuaan sen. Toimittaja kertoi myös kelanneensa samaa kohtaa useamman kerran läpi, koska halusi saada sitaatin oikein.

Päätoimittajan mukaan samassa 4.10.2022 julkaistussa ohjelmassa näytettiin etukäteen tehty haastattelu ohjelman vieraana olleesta Janus Putkosesta. Haastattelussa Putkonen totesi saman asian hieman eri sanankääntein. Toimittajan mukaan Putkosen ja Tiaisen lausumat sitaatit erosivat toisistaan joiltain osin, ja toimittaja muisti kuulleensa Tiaisen sanomaksi jutussa kirjatun sitaatin juuri Tiaisen äänellä, joka eroaa selvästi haastateltavana olleen Putkosen äänestä.

Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomilla ei ole syytä epäillä luotettavana pidetyn toimittajan sanaa, mutta lehdellä ei ole kuitenkaan omaa videotodistetta siitä, mitä nauhalla sanottiin.

Päätoimittaja toteaa, että videoista näkee, että niitä on leikattu. Lehti pitää mahdollisena, että leikkauksia on tehty myös Ilta-Sanomien jutun ilmestymisen jälkeen. Lehdellä ei ole tietoa, mitä videoista on poistettu.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa kerrottiin verkossa ja antenniverkossa lähetyksiä jakavasta Posi Tv:stä. Lehti haastatteli kanavan päätoimittajaa muun muassa väitteestä, että kanava esittää venäjämielistä propagandaa. Jutussa siteerattiin myös kanavan lähetystä ja kerrottiin sen päätoimittajan todenneen lähetyksessä, että Itä-Ukrainan venäläisväestö pääsee viimein ”nationalistien kaappaamasta Ukrainasta takaisin äitimaa Venäjään”.

Posi Tv:n päätoimittajan mukaan hän ei sanonut kyseistä lausetta, vaan vastaavan sisältöisen lauseen sanoi henkilö, jota hän haastatteli lähetyksessä. Päätoimittaja pyysi Ilta-Sanomia korjaamaan juttua tältä osin, mutta lehti ei sitä tehnyt.

Koska Ilta-Sanomat esitti neuvostolle epäilyksen videoiden jälkikäteisestä muokkaamisesta, neuvosto pyysi nähtäväkseen leikkaamattomat versiot Posi Tv:n videomateriaaleista ja antoi ne asiantuntijoiden arvioitaviksi. Saadusta aineistosta ei löytynyt viitteitä siitä, että Posi Tv:n päätoimittaja olisi alun perin sanonut kyseisen lauseen. Pois leikatuissa kohdissa päätoimittaja puhui muista asioista. Myöskään Ilta-Sanomat ei kyennyt pyydettäessä osoittamaan, että videoita olisi julkaisun jälkeen muokattu.

Neuvosto toteaa, että toisen henkilön puheiden väittäminen päätoimittajan sanomaksi oli olennainen asiavirhe, joka Ilta-Sanomien olisi tullut korjata.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

14.6.2023

Ratkaisun tekivät:

