Auringon UV-säteily on voimakkaimmillaan lähi­päivinä

Vaarallisen säteilyn huippu osuu juhannuksen aikoihin.

Auringon UV-säteily on lähipäivinä voimakkaimmillaan, kertoo Ilmatieteen laitos. Terveydelle haitallista UV-säteilyä kannattaa välttää keskipäivän molemmin puolin kello 11–15, jolloin aurinko on taivaalla korkeimmillaan ja taivas on pilvetön.

Tällaiset päivät ajoittuvat ajanjaksolle, joka alkaa parisen viikkoa ennen juhannusta ja loppuu saman verran juhannuksen jälkeen. Juhannuksen aikoihin UV-säteily on Suomessa voimakkaimmillaan.

UV-säteilyltä kannattaa asiantuntijoiden mukaan suojautua ensisijaisesti vaatetuksella. Ihoalueet, joita ei voi suojata vaatteilla, on hyvä suojata aurinkovoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30. Erityisesti lasten herkän ihon suojaamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Myös silmät tulee suojata UV-säteilyltä.

– Vain paksu sadepilvi vaimentaa UV-säteilyä merkittävästi, kertoo tutkija Kaisa Lakkala Ilmatieteen laitokselta.