Poliisi julkaisi varoittavan kuvasarjan: ”Mitä jos olisi ollut jalkakäytävä vieressä”

Poliisi julkaisi Twitterissä varoittavan kuvasarjan.

Itä-Uudenmaan poliisi julkaisi Twitterissä varoittavan kuvasarjan siitä, miten käy, jos kuorma-auton lastia ei sidota kunnolla liinoilla.

Perävaunu kuljetti 900 kiloa painanutta rakennuselementtiä. Kuorma kaatui perävaunussa, jolloin raskas elementti meni sivuseinästä läpi.

– Mitä jos olisi ollut jalkakäytävä vieressä ja siinä jalankulkija, lapsiryhmä tai joku pyöräilijä, Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvonta­toiminnon johtaja Dennis Pasterstein kysyy.

Pasterstein sanoo, että historian kirjoissa on monta surullista tapausta lastin huonosta sitomisesta ja kuorman putoamisesta.

Jos kuormaa ei ole kunnolla sidottu, se pääsee liikkumaan.

– Kun tulee sivusuuntaisia tai yllättäviä liikkeitä eteen ja taaksepäin, kuorma lähtee liikkeelle ja voi tulla huonoja lopputuloksia.

Pasterstein muistelee, miten Helsingissä kuorma on kaatunut muutaman kerran Länsiväylän päässä, kun autot tulevat satamasta. Porkkalankadulla on jyrkkä käännös, jossa sitomaton kuorma on kaatunut.

– Kerran elementti putosi auton konepellille. Siinä jäi väin puoli metriä kuljettajaan ja oli vähällä, ettei auto murskaantunut, Pasterstein kertoo.

Yksi surullisen kuuluisa tapaus on Konginkankaan onnettomuus vuonna 2004. Onnettomuudessa kuoli 23 henkilöä ja 14 loukkaantui.

Bussi oli kuljettamassa laskettelijoita Rukalle, kun siihen törmäsi vastaan tulevan kuorma-auton perävaunu. Perävaunun sivu repeytyi auki, jolloin viisi 800 kiloa painanutta paperirullaa vyöryivät bussiin sisään ja murskasivat ajoneuvon.

Helsingin Oulunkylässä lapsi kuoli puolitoista vuotta sitten huonosti sidotun kuorman vuoksi.

Kaupan pihalta lähti kuorma-auto, jonka lastina oli isoja, neliskanttisia levyjä. Kuorma-auto kääntyi, jolloin kaikki levyt putosivat tielle.

Kun levyjä alettiin kerätä talteen, 11-vuotias tyttö löytyi menehtyneenä levyjen alta.