Lämpö­tilat ovat nyt jopa kuusi astetta tavallista korkeammat – täällä on kuuminta juuri nyt

Etelä- ja Keski-Suomessa on nyt harvinaisen lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Päivän korkeimmat lämpötilat voivat olla jopa viidestä kuuteen astetta korkeammat kuin tavallisesti.

Epätavallisen lämmin sää johtuu osittain lounaasta tulleesta lämpimästä ilmasta, sanoo Helsingin yliopiston meteorologian yliopistolehtori Jouni Räisänen. Taustalla ovat myös korkeapaine sekä kuivuus.

Lähes koko Suomeen on annettu tänään metsäpalovaroitus, ja huomenna varoitus laajenee koko maahan. Metsäpalovaara on tällä hetkellä erittäin suuri maan eteläosissa. Avotulen tekeminen on kielletty metsäpalovaroitusten aikana.

Täällä on kuuminta juuri nyt