Hyttysten kannalta suotuisinta on, että sää on lämmin, mutta myös kostea.

Naarashyttyset saavat verestä proteiinipommin, jonka ansiosta niiden jälkeläisten tuotto on laadukkaampaa.

Monet ovat panneet merkille, että hyttysiä tuntuu olevan jo nyt poikkeuksellisen paljon liikkeellä.

Onko asia todella näin, hyönteistutkija Reima Leinonen?

– Kyllä se varmaan näin on. Tämä oli odotettavissa, kun ilma lämpenee voimakkaasti. Sitä jatkuu, mutta kosteuttakin on.

Sääolosuhteet nopeuttavat hyttysten munien kehittymistä aikuisiksi seisovissa vesissä, kuten ojissa ja metsälammikoissa.

– Hyttyset siis kuoriutuvat yhtäaikaisemmin kuin tavallisesti. Niitä tulee paljon enemmän liikenteeseen. Sen takia voi tuntua, että niitä on järkyttäviä määriä.

Se ei silti välttämättä tarkoita, että hyttysiä olisi määrällisesti enemmän tänä kesänä. Etelässä hyttysten kokonaismäärään voi vaikuttaa vähentävästi esimerkiksi kuivuus.

– Mutta siellä, missä on kosteutta piisannut, varmasti ystäviäkin riittää, Leinonen sanoo.

Suomi on myös pitkä maa, jonka takia hyttysten määrä vaihtelee. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä pidempään hyttysten syntymistä yleensä saadaan odotella.

Leinosen mukaan hyttysten määristä puhuttaessa asioita ei voida ennustaa.

– Tiedossa on vain se, että jos keli on tämä, niin niitä tulee. Jos keli on tuo, niin sitten niitä ei tule.

Juhannuksen kannalta ikävä uutinen kuitenkin on, että hyttysten keskimääräinen elinikä on kolme viikkoa.

Tämän hetkiset hyttyset ovat siis vielä liikekannalla ja lisää varmasti syntyy.

Jos haluaa välttyä verenimijöiden suurelta huomiolta, kannattaa Leinosen mukaan vältellä hyppimistä ja huitomista.

Silloin ihminen hengittää ulos paljon hiilidioksidia, jonka avulla hyttyset löytävät lämminveriset nisäkkäät. Lisäksi pintaverenkierto kiihtyy ja erittyy hikeä, jonka avulla hyttynen ymmärtää viimeistään, mitä on tarjolla.