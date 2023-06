Juhannuksen säähän jysähti jännittävä käänne: Edessä todellinen ”tahtojen taistelu”

Juhannuksen sääennuste on vielä epävarma.

Juhannusviikonlopun säätä joudutaan vielä jännittämään.

Näin vastaa Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne keskikesän juhlaa odottaville suomalaisille.

– Tässä on nyt aika jännä tilanne tulossa juhannuksen suhteen. On kaksi hyvin erilaista säätyyppiä, jotka kilpailevat siitä, kumpi Suomeen on pääsemässä, Rinne kertoo.

Ensimmäinen vaihtoehto on se, että nyt vallalla oleva korkeapainesää jatkuu. Se tietäisi hyvinkin kuumaa keliä.

– Jopa kolmenkympin helteitä ja täysin aurinkoista, Rinne kuvailee kesäisempää vaihtoehtoa.

Toinen vaihtoehto on ensimmäistä huomattavasti viileämpi.

– Helleilmamassan reunalla on liikkeellä selvästi viileämpää säätä, johon liittyy paljon sadekuuroja ja hyvin suurella todennäköisyydellä ukkosiakin, Rinne valottaa toista mahdollista skenaariota.

Tällä hetkellä vaihtoehdoista ensimmäinen vaikuttaa hieman todennäköisemmältä.

– Uusimman ennustemallin mukaan näyttäisi siltä, että suurimmassa osassa maata hellesää jatkuu, ja (juhannuksena) perjantai ja lauantai olisivat aurinkoisia ja lämpimiä. Lämpötilat olisivat 25 ja 30 asteen välillä, ja osassa Lappiakin olisi lämmin, Rinne summaa.

– Lapin pohjoispuolisko on sellainen, jossa sadekuuroja saattaa tulla ja siellä voi ukkosiakin esiintyä kuurojen yhteydessä, meteorologi jatkaa.

Juhannuksen ennuste on silti vielä epävarma ja ennuste heittelee paljon.

– Eilen, kun katsoin samoja malleja, näytti siltä, että ukkoset ja paikalliset sateet levittäytyvät tosi suurelle alueelle Suomeen. Vaikka olisi välillä aika lämmintäkin, niin sää kallistuisi enemmän siihen sateiseen päin, Rinne kuvailee keskiviikkoillan toisennäköistä ennustetta.

Torstaina ennustekarttoja katsoessa aurinko taas saattaisi viedä voiton. Aika näyttää, miten lopulta käy.

–Tässä joudutaan varmaan katsomaan useampi päivä tahtojen taistelua näiden (vaihtoehtojen) kanssa, että kumpi voittaa. Voi käydä niin, että osassa Suomea on yhtä ja osassa toista. Todennäköisesti sää tulee olemaan cocktail näitä kahta, Rinne sanoo.

Mahdollisista sateista huolimatta sään pitäisi olla lämmin.

– Sateiden kohdalla jäisi viileämmäksi. Mutta voi olla, että lämpötila nousisi isolla alueella yli kahdenkympin ja ehkä lähelle hellelukemiakin kuurojen välillä, Rinne kuvailee sateisempaa skenaariota.

Lämpimällä säällä sadekuurot voivat olla hyvinkin runsaita.

– Jossain voi sataa kaatamalla ja ukkostaa, mutta yhtä aikaa parin kolmen kilometrin päässä voi olla, ettei sateita tule ollenkaan. Tuon tyyppiset kuurot ovat runsassateisia, mutta paikallisia, kertoo Rinne.

– Kannattaa varautua siihen, että paikallissää vaihtelee paljon, Rinne päättää.