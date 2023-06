Tutkimus: Yksi rikollisuuden muoto huolettaa suomalaisia erityisen paljon

Jatkossa poliisibarometrin kysymyksiä aiotaan uudistaa siten, että myös uudet rikosilmiöt huomioidaan.

Suomalaisten luottamus poliisiin on pysynyt pohjoiskorealaisen korkeissa lukemissa, tuoreesta poliisibarometristä ilmenee. Vastanneista noin 91 prosenttia kertoi luottavansa poliisiin melko tai erittäin paljon.

Luottamus poliisiin on laajaa eri väestöryhmissä, eikä merkittäviä eroja ole iän, sukupuolen tai koulutuksen mukaisissa tarkasteluissa. Hieman vähemmän poliisiin luottavat pienituloiset (87 %) ja tutkimuksen toteutushetkellä työttöminä olleet (77 %).

Vastaajien mukaan tärkeimpiä syitä luottamukselle olivat kokemus asiallisesta toimintavasta ja oikeudenmukaisuudesta. Luottamusta heikensivät poliisin vähäisiksi koetut resurssit, jonka koettiin heikentävän poliisin näkyvyyttä arjessa.

Valtaosa vastanneista koki, että poliisi kantaa vastuun yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, mutta osaa rikollisuustilanne huolestuttaa.

Erityisen tärkeinä poliisin tehtävistä pidettiin muun muassa hälytystehtäviä ja väkivaltarikosten selvittämistä ja torjuntaa. Näissä tehtävissä poliisi oli myös vastaajien mukaan osin onnistunut keskimääräistä paremmin. Seksuaalirikosten selvittämisessä ja torjunnassa vastaajien arviot olivat kuitenkin jonkin verran keskimääräistä heikompia.

Valtaosan mielestä poliisi kantaa vastuun yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta.

Kansalaisissa eniten huolta aiheuttavia rikoksia olivat rattijuopumukset, ampuma-aserikokset, huumeiden käyttö ja myynti, tietoverkkorikollisuus, seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta sekä pahoinpitelyt. Eniten vastaajia huolestutti rattijuoppous, joka huolestutti melko tai erittäin paljon 80 prosenttia vastaajista.

Yksi tuore ja laajaa yhteiskunnallista huolta herättänyt rikosilmiö näyttää loistavan poissaolollaan: nuorten jengiytyminen ja jengirikollisuus.

Tutkija Matti Vuorensyrjä kertoo Ilta-Sanomille, että asia nousi jonkin verran esiin vastanneiden henkilöiden antamissa avovastauksista.

Poliisibarometrin aineisto kerättiin lokakuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana, jolloin jengirikollisuus oli laajasti pinnalla, Vuorensyrjä sanoo.

Suunnitelmissa on, että jatkossa jengiytymisestä kysytään tutkimuksessa suoraan.

– Tutkimusta on ajantasaistettu jatkuvasti ja tämä on asia, mitä on ajateltu. Kysymyksiä on tarkoitus tulevaisuudessa muuttaa siihen suuntaan, että kysytään nimenomaan nuorten jengiytymisestä ja rikollisuudesta.

Vaikka rikollisuus näyttää Suomessa pitkällä aikavälillä vähentyneen, poliisitoiminnan vaikuttavuudesta annettiin myös kriittisiä arvioita. Esimerkiksi noin puolet vastaajista arvioi, että poliisi onnistuu saamaan murtovarkaat kiinni kohtuullisen hyvin.

Ikääntyneemmät vastaajat ja naiset arvioivat rikollisuuden olevan ainakin jonkin verran vakavampi ongelma heidän lähiympäristössään kuin miehet ja nuoret vastaajat.

Kansalaisten huoli rikollisuudesta ja heidän joutumisensa rikoksen kohteeksi eri rikoslajeissa näyttää pitkällä aikavälillä vähentyneen. Poliisibarometrissä noin 74 prosenttia vastaajista arvioi, että rikollisuustilanne ei ole heidän lähiympäristössään kovin tai juuri lainkaan vakava. Turvallisuuden kokemuksessa oli kuitenkin havaittavissa alueellisia eroja, joihin on syytä kiinnittää huomiota.

Itä-Uudellamaalla vastaajista noin kolmannes (34 %) arvioi, että rikollisuus heidän lähiympäristössään on melko tai erittäin vakava ongelma. Vastaava osuus Länsi-Uudenmaalla oli noin 24 prosenttia ja Helsingissä alle 20 prosenttia. Vastaavasti vähiten huolta rikollisuustilanteesta kokivat Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella asuvat (12 %).

Ikääntyneemmät vastaajat ja naiset arvioivat rikollisuuden olevan ainakin jonkin verran vakavampi ongelma heidän lähiympäristössään kuin miehet ja nuoret vastaajat.

Poliisibarometri on toteutettu sisäministeriön, Poliisiammattikorkeakoulun ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Sitä on julkaistu vuodesta 1999. Sen aineisto perustuu satunnaisotantaan sekä yhdistettyyn verkko- ja postikyselyyn, joihin vastasi yli 4000 henkilöä.

Poliisibarometrin tutkimusmenetelmiä on uudistettu, ja aineisto on merkittävästi aiempaa suurempi ja alueellisesti edustavampi. Muutosten takia tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempiin poliisibarometreihin.