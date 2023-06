Konservaattorin pöydälle tuotiin Bodomjärven murhien verinen ja homeinen teltta – näin hän kommentoi ”ainutkertaista” työtehtäväänsä

Murhateltta halutaan säilyttää myös tutkinnallisista syistä. ”Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan”, Poliisimuseon tutkija Juha Vitikainen sanoo.

Siinä se lojuu Poliisimuseon pöydällä Tampereen Hervannassa. Bodomjärven murhateltta.

Kunnioitus kangasläjää kohtaan on suuri. Ennen muuta teltan sisällä henkensä menettäneiden Maila Irmeli Björklundin, Anja Tuulikki Mäen ja Seppo Antero Boismanin vuoksi.

Siitä on jo yli 63 vuotta, kun joku murhasi nukkumassa olleen kolmikon Bodomjärven rannalla. Retkeilijöistä selvisi hengissä selvisi vain yksi, Nils Gustafsson.

Yksityiskohta 63 vuoden takaa: telttaan kiinni jäänyt puunlehti.

Tarina on yksi suomalaisen rikoshistorian synkimmistä ja mystisimmistä. Tekijää kun ei ole koskaan saatu kiinni.

Keskusrikospoliisin näkökulmasta kyse on esitutkintamateriaalista. Poliisimuseolle teltta on teknisesti museoesine, joka on tuotu Vantaalta Tampereelle konservoitavaksi.

Etenkin Krp:n näkökulma on mainio syy olla koskematta telttaan. En halua siihen sormenjälkiäni!

Toisaalta rikoksen tapahtuessa helluntaina 1960 en ollut vielä syntynytkään. Kuten ei ollut myöskään teltan kanssa viime syksystä saakka töitä tehnyt tekstiilikonservaattori Taina Leppilahti.

Teltan sisäreunoja kiertämään on laitettu väliaikaisesti pitkulaiset tuet.

Leppilahden osaaminen on ollut esillä Ilta-Sanomissa aiemminkin. Konservaattorin nimi jäi tosin mainitsematta jutussa, joka kertoo Tampereella maaliskuun lopussa avautuneesta Kaunis Morsian -näyttelystä.

Tuota näyttelyä varten Leppilahti muokkasi näyttelynukkeja, joiden ylle puettiin kauniita hääasuja. Bodomjärven murhateltta edustaa käytännössä inhimillisen elämän toista äärilaitaa.

– Aikamoinen skaala. Tämä on kyllä työtehtävänä ihan ainutkertainen, Leppilahti myöntää.

Poliisimuseo on yksi Leppilahden vakiasiakkaista.

– Ei tarvinnut ajatella. Olemme tehneet yhteistyötä jo niin pitkään. Tämä on vain työ muiden joukossa.

Teltassa kiinni oleva naru on alkuperäinen. Vaaleampi naru on sidottu kiinni ilmeisesti vuoden 2005 oikeudenkäyntiä varten. Tuolloin teltta oli pystyssä Espoon käräjäoikeudessa.

Puuvillakankainen teltta on 63 vuoden aikana haurastunut aika lailla, paljolti sen puutteellisen säilytyksen vuoksi. Leppilammen mukaan uhrien veren lisäksi paljon maa-ainesta sisältävä teltta vastaa jo miltei arkeologista maalöytöä.

– Jos johonkin voisi verrata, niin ehkä hautalöytöjen konservointiin. Sellaista en tosin ole itse koskaan tehnyt.

Ympäri telttaa on myös poliisin esitutkinnasta jääneitä merkkejä kuten tarroja ja neuloja niin vuodelta 1960 kuin uuden tutkinnan osalta 2000-luvun alusta.

Työ mikä työ. Kaameasta taustasta huolimatta.

– Pystyin asettamaan itseni asian ulkopuolelle. Eihän konservoinnista olisi tullut mitään, jos olisin alkanut dramatisoimaan tilannetta.

Myös murhateltan kepit ovat säilyneet 63 vuoden ajan.

Sastamalassa asuva Leppilahti on toiminut yrittäjänä jo yli 20 vuotta. Nyt medialle esiteltyyn työkohteeseen hän tutustui tarkemmin viime syksynä Krp:n tiloissa Vantaalla, kun ajatus konservoinnista oli kypsynyt.

Teltta oli tiettävästi ollut viimeksi esillä Espoon käräjäoikeudessa vuonna 2005, kun Gustafssonia syytettiin kolmoismurhasta.

Syyte kaatui. Teltta sullottiin puolestaan littanaksi muovikoteloon, jossa se ehti olla noin 17 vuoden ajan. Säilytysolosuhteet eivät olleet museo- vaan poliisitasoa.

– Huomasin, että teltta oli aika ruskettunut ja siitä tuli aika voimakas homeen haju. Tuli selväksi, että teltta tarvitsee tuulettuvan tilan ja konservoinnissa pitää käyttää asianmukaisia suojauksia.

Hurjasta ulkonäöstä huolimatta telttakangas on edelleen yllättävän hyvässä kunnossa.

Poliisimuseo järjesti alipaineisen työtilan, ja Leppilampi tarttui toimeen. Toki varovaisesti, käsin tunnustelemalla.

Hiljalleen selvisi, ettei teltta olekaan aivan toivottomassa kunnossa. Ruskea väri oli paljolti pintakäsittelyaineesta, jolla kangas oli tehty vettähylkiväksi. Kangaskin kesti kosketusta.

– Varovasti imuroimalla kävin teltan läpi senttimetri senttimetriltä. Ainoa, mikä lähti oli pölykerros.

– Tarkoitus on pysäyttää biologisten tuhojen edistyminen

Media pääsi tutustumaan konservointityöhän ”komisario Palmun” eli Joel Rinteen valvovien silmien alla. Mika Waltarin romaaneiden pohjalta tehdyistä Palmu-elokuvista ensimmäinen julkaistiin vuonna 1960, samana vuonna kuin Bodominjärven kolmoismurha tapahtui.

Nyt konservointi on loppumassa. Seuraavaksi arvioidaan, olisiko teltasta näyttelyesineeksi Vantaalla toimivaan Rikosmuseoon jo loppuvuodesta.

Tarkoituksena on pistää teltta – tai mitä siitä on jäljellä – pystyyn sellaisena kuin se oli kohtalokkaana helluntaiyönä.

Sellaisenaan telttaa ei enää voi pystyttää. Leppiniemen mukaan teltta olisi ”huomaamattoman akryylisen luurangon” ja tukikankaiden varassa.

Teltan muodossa sen säilyvyyskin paranisi. Sitä kun ei tiedä, vaikka vielä löytyisi joku uusi tutkimusmenetelmä, jonka avulla kolmoismurhan tekijä selviäisi.

– Emmehän me tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Poliisimuseon tutkija Juha Vitikainen muistuttaa.

Murhatelttaa oli Juha Vitikaisen ja Taina Leppilammen lisäksi esittelemässä myös Poliisimuseon intendentti Lauri Haavisto (vas.).

Koska murha ei vanhene koskaan, on konservoinnissa ollut kyse tasapainoilusta museoinnin ja poliisin mahdollisten jatkotutkintatarpeiden välillä.

– Teltta on säilynyt tähän saakka, koska se on ollut osa todistusaineistoa. Pääsääntöisestihän Suomessa ei säilytetä todistusaineistoa, mutta tämä rikos ei ole selvinnyt.

Bodomjärven murhasta kiinnostuneiden harmiksi Rikosmuseo ei ole avoin yleisölle. Telttaa, jos se siis näytille asetetaan, pääsevät katsomaan vain poliisin sidosryhmiin kuuluvat henkilöt.

