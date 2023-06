Bodomin­järven murha­teltta on nyt Tampereella – kunto vastaa jo arkeologista maalöytöä

Ratkaisemattoman kolmoismurhan todistusaineistoon kuuluvaa telttaa konservoidaan Poliisimuseossa Hervannassa.

Kolmen nuoren hengen vaatineista Bodominjärven murhista on jo 63 vuotta. Uhrit löytyivät teltasta, jota on vuosien mittaan tutkittu lukemattomia kertoja.

Bodominjärven vuoden 1960 kolmoismurhiin liittyvä teltta on konservoitavana Poliisimuseossa Tampereen Hervannassa. Teltta kuuluu Rikosmuseon kokoelmiin, eli se on nykyään osa Poliisimuseon kokoelmia.

Kolmen nuoren kuolemaan liittyvä teltta on samaan aikaan paitsi museoesine, myös selvittämättömän henkirikoksen esitutkinta­materiaalia. Poliisimuseon tiedotteen mukaan kaikista telttaan kohdistuvista toimista neuvotellaan aina etukäteen tutkinnan­johtajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Konservoinnin tarkoituksena on turvata se, että teltta ylipäätään säilyy eikä tuhoudu. Teltta on niin huonossa kunnossa, että se vastaa jo miltei arkeologista maalöytöä: se on hauras ja sisältää paljon maa-ainesta.

Keskusrikospoliisin Rikosmuseosta tuli osa Poliisimuseota vuonna 2019. Rikosmuseon näyttely sijaitsee edelleen Keskusrikos­poliisin tiloissa Vantaalla.

Näyttely ei ole avoinna suurelle yleisölle, mutta joitakin Rikosmuseon kokoelmien esineitä on esillä Poliisimuseossa. Esimerkiksi Bodominjärven jutun esitutkinnan yhteydessä tutkitut epäillyn kengät ovat nähtävillä Poliisimuseon perusnäyttelyssä.

