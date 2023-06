Ennätykset uusiksi! Tänään voi paukkua jopa +30 asteen raja – juhannuksesta uutta tietoa

Viikonloppuna pilvisyys lisääntyy ja ilma viilenee.

Lämmin sää jatkuu edelleen torstaina, josta on todennäköisesti tulossa viikon lämpimimpiä päiviä. Lämpötila liikkuu maan etelä- ja keskiosissa 25 ja 30 asteen välillä.

– Jää vain nähtäväksi, kuinka lähelle 30 astetta päästään, sanoo Forecan meteorologi Juha Föhr.

Pohjois- ja Itä-Lappiin on kuitenkin virtaamassa hiukan viileämpää ilmaa. Etelä-Lapissa lämpötila on enimmäkseen hiukan yli 20 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila pysyy 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa myös pilvisyys on lisääntymään päin, kun taas muualla maassa taivas on käytännössä pilvetön.

Rannikkoalueilla kylmä meri viilentää lämpötilaa, ja myös suurimpien sisävesien äärellä voi olla viileämpää.

– Jos tuulee kylmältä järveltä päin, niin laiturinnokassa ei välttämättä hellettä ole, Föhr sanoo.

Perjantai ei tuo suuria muutoksia säähän. Pohjoisessa on edelleen muuta maata viileämpää. Lapissa ollaan hiukan 20 asteen alapuolella, mutta Pohjois-Lapissa lämpötila kieppuu kymmenen asteen paikkeilla. Etelässä sää pysyy aurinkoisena, mutta ilmassa voi olla ohutta yläpilveä.

– Ilmamassa ei oikeastaan lämpene. Pohjoisessa päin se alue, jossa hellettä voi olla, kutistuu, kertoo Föhr.

– Voi olla, että Keski-Pohjanmaalla ei varsinaista hellettä ole. Helleraja kulkee jossakin Etelä-Pohjanmaalla. Myös idässä eli Kainuussa ilmamassa on hieman viileämpää kuin mitä se on vastaavalla leveysasteella lännessä, Föhr sanoo.

Kainuussa lämpötila jäänee 20 asteen vaiheille. Myöskään Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa ei välttämättä kokonaisuudessaan ole hellettä.

Föhrin mukaan mahdolliset kesän lämpöennätykset tehdään todennäköisesti torstaina.

Viimeistään sunnuntaina nousee enemmän pilvisyyttä ja sateitakin voidaan saada.

– Sateita on liikkeellä Suomen eteläpuolelta kohti Ruotsia. Sitä, kuinka paljon niitä sitten osuu Suomen maankamaralle, on turha vielä jossitella. Jos pilvisyys on runsaampaa, voi olla, että tuulikin vähän viriää, mikä vaikuttaa päivälämpötilaan, kertoo Föhr.

Ilmamassaan ei ole lähipäivinä tulossa oleellista muutosta. Juhannusviikon loppupuolella kuurosateet lisääntyvät, mikä voi tuoda paikallista viilennystä säähän. Myös ukkoset ovat mahdollisia.

– Ensi viikon loppupuolella ollaan tilanteessa, jossa Suomessa on edelleen lämmin ilmamassa, mutta ei korkeapaine, vaan matalapaine. Lämmin ilma sisältää paljon energiaa kuurosateille ja ukkosille, Föhr sanoo.