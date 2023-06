Kesän lämpöennätys paukahti rikki – tällä kertaa Turussa

Turussa mitattiin keskiviikkona 27,1 astetta.

Keskiviikkona on mitattu vuoden 2023 tähän asti korkein lämpötila Suomessa. Kello 17.25 mennessä päivän korkein lukema on Turussa mitattu 27,1 astetta. Kankaanpäässä on ollut 27,0 astetta. Lämpötilat saattavat vielä kohota alkuillan aikana, kertoo sääpalvelu Foreca.

– Suomi kuuluu laajaan, koko Pohjois-Euroopan yllä olevaan korkeapaineen alueeseen. Korkeapaineen yhteydessä myös ilmamassa on hyvin lämmintä. Lämmin ilmamassa yhdessä lähes pilvettömän sään ja aamusta iltaan paistavan auringon kanssa nostaa päivälämpötilat korkeiksi, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Vuoden aiempi korkein lämpötila oli tiistaina 13. kesäkuuta Jyväskylässä mitattu 25,8 astetta.