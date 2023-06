Joensuussa surmatun lapsen naapurit kertovat havainnoistaan ennen tragediaa

Neljävuotiaan lapsen murhasta epäiltyjen kerrotaan eläneen levotonta ja lapsen kannalta turvatonta elämää jo kauan ennen koko Suomea järkyttänyttä henkirikosta.

Pienkerrostalojen ympäröimällä pihamaalla kesä alkaa olla kukkeimmillaan. Rauhallisen oloisella asuinalueella mikään ei kieli ulospäin, että täällä Joensuun Rantakylässä neljävuotiaan lapsen epäillään joutuneen raa’an ja julman henkirikoksen uhriksi vain vajaa viikko sitten.

Murhasta epäillyt lapsen äiti ja isäpuoli elivät jo ennen tragediaa levotonta ja pienen lapsen kannalta turvatonta elämää, kertovat Ilta-Sanomien haastattelemat naapurit.

– Lapsi jätettiin usein yksin kotiin ja hänestä tehtiin useita lastensuojeluilmoituksia, kertoo eräs naapurustossa asuva nainen ajasta ennen epäiltyä henkirikosta.

Hänen tietojensa mukaan sekä lapsen äiti että isäpuoli käyttivät päihteitä. Ensimmäiset lastensuojeluilmoitukset tehtiin jo lapsen ollessa parivuotias, koska tuolloin lapsen huoltajat alkoivat jättää pojan yksin kotiin nukkumaan, kun lähtivät itse yöllä juhlimaan, naapuri kertoo.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Petri Tirronen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Petri Tirronen vahvisti keskiviikkona, että poliisilla on ollut asunnolla aiemmin häiriötehtäviä. IS on saanut useista toisistaan riippumattomista lähteistä tietoa, että lapsesta on tehty useita lastensuojeluilmoituksia. Poliisi ei ottanut keskiviikkona mahdolliseen lastensuojeluasiakkuuteen kantaa, koska tiedot asiakkuudesta ovat salassa pidettävää tietoa.

– Tiedän, että ainakin kerran asunnolle on soitettu poliisit, kun poika on ollut yksin yhdentoista aikaan illalla pihalla ja asunnossa on pidetty aikamoista meteliä, naapuri kuvailee.

Lapsesta on tehty useita lastensuojeluilmoituksia, kertovat IS:n lähteet.

Samassa taloyhtiössä asuvat toiset vanhemmat kuvailevat naapurustoa yhteisölliseksi. Harva naapureista kuitenkaan tuntee tai edes myöntää tunnistavansa ulkonäöltä lapsensa murhasta epäiltyjä. Järkyttävän kohtalon kokenutta poikaa ei juurikaan nähty tavallisina aikoina leikkimässä pihan leikkipaikalla. Perheen kerrotaan asuneen yksityisessä vuokra-asunnossa Joensuun Rantakylässä vain puolen vuoden ajan.

– Olen nähnyt äidin kävelevän muutaman kerran kaupalle, mutten koskaan ole nähnyt häntä lapsen kanssa missään ulkoilemassa, nainen sanoo.

Osa Ilta-Sanomien haastattelemista naapureista kertoo, että asunnolla tapahtuneisiin häiriöihin on yritetty puuttua.

Samassa taloyhtiössä asuva naapuri kertoo, että asunnosta on kuulunut häiritsevää meteliä. Tiedot ovat ristiriitaisia, sillä osa naapureista puolestaan kuvailee talon asuntoja hyvin äänieristetyiksi. Varsinaisia seinänaapureita perheellä ei ollut.

Naapureiden mukaan perhe ei ollut asunut asunnossa pitkään.

Eräs Ilta-Sanomien jututtama naapurin rouva ei tuntenut, eikä koskaan ollut tervehtinyt pariskuntaa. Hän näki vain joskus äidin työntämässä juosten rattaita bussipysäkille. Rouva ihmetteli, mihin tällä oli aina sellainen hoppu.

– Tämä meidän rappu on tosi rauhallinen. Ikinä ei ole ollut mitään ongelmia, nainen kuvailee omaa rappuaan, joka ei ole sama, missä epäilty murha tapahtui.

Surmatun lapsen päiväkotiryhmässä järjestettiin maanantaina muistotilaisuus. Neljävuotiaan kanssa samassa ryhmässä olleen lapsen isä kertoo, että tilaisuudessa pidettiin hiljainen hetki. Kynttilä ja kukkia laitettiin pojan kuvan viereen.

– Oma lapseni ei leikkinyt pojan kanssa, koska he ovat vähän eri-ikäisiä.

Päiväkodissa lapsen ryhmässä järjestettiin maanantaina muistotilaisuus.

Isä kertoo, että ei koskaan tavannut pojan isäpuolta, mutta näki päiväkodissa välillä äitiä, joka aina toi ja haki lapsen. Hän kiinnitti huomiota siihen, että usein poika ei olisi halunnut lähteä kotiin, kun äiti tuli häntä hakemaan.

– Hän protestoi ja toi käytöksellään esille, ettei olisi halunnut lähteä kotiin, mies kuvailee.

Henkirikos on järkyttänyt naapureiden ja muiden vanhempien lisäksi myös poliisia erityisesti siksi, että väkivallan uhrina menehtyi pieni lapsi.

Poliisipartioilla on ollut aiemminkin asunnolla häiriötehtäviä.

Ilta-Sanomien haastattelema nuori nainen ei olisi osannut odottaa vastaavaa tragediaa, vaikka tiesikin lapsen epävakaista kotioloista huolestuttavia asioita.

– Tämä yllätti totta kai. En ikinä voisi uskoa, että kukaan noin omalle lapselleen tekisi. Toinen lapsistani on saman ikäinen kuin kuollut poika, joten tämä tapaus kosketti aika paljon, suree naapurustossa asuva nuori äiti.