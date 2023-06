Vakavat väkivaltatapaukset pitäisi pystyä estämään viranomaisyhteistyöllä. Joskus vanhemmat kuitenkin pystyvät pitämään ongelmat piilossa, eikä lapsi uskalla kertoa kellekään kokemastaan, sanoo Senni Laine.

Lapsista kovakouraisesti kiinni ottaminen tai retuuttaminen on lisääntynyt, selviää Lastensuojelun keskusliiton vuoden 2021 selvityksestä.

4-vuotiaan lapsen epäilty murha Joensuussa on järkyttänyt monia. Tapaus on herättänyt muun muassa sosiaalisessa mediassa keskustelua siitä, onko vanhempien lapsiin kohdistama väkivalta lisääntynyt Suomessa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tuli vuonna 2020 tietoon 2 200 tapausta, joissa vanhemmat olivat kohdistaneet väkivaltaa alaikäiseen lapseensa.

Lastensuojelun keskusliiton vuoden 2021 selvityksestä käy ilmi, että kovakourainen kiinni ottaminen tai retuuttaminen on lisääntynyt. Kun vuonna 2017 14 prosenttia vanhemmista piti lapsestaan kiinni kovakouraisesti tai retuutti tätä, oli vastaava luku kohonnut vuonna 2021 jo 32:een prosenttiin.

Sosiaalialan yrittäjä, sosiaalityöntekijä Senni Laine kertoo Joensuun epäillyn murhan kaltaisten väkivaltatapausten olevan hyvin harvinaisia. Useammin vanhemmat käyttävät lapsiinsa kuritusväkivaltaa, eli antavat esimerkiksi luunappeja tai tukistavat.

Osa vanhemmista vetoaa Laineen mukaan siihen, että he ovat itsekin kokeneet väkivaltaa lapsena ja ”kasvaneet silti kunnon ihmiseksi, vaikka saivatkin selkäsaunoja”.

Sosiaalialan yrittäjä, sosiaalityöntekijä Senni Laine.

Kuinka 70-luvun kasvatusmetodit omaksuneiden vanhempien ajatusmaailman voisi muuttaa?

Laineen mukaan se on vaikea tehtävä, sillä monet eivät näe teoissaan mitään väärää. Tehokkain tapa asenteiden muuttamiseen on vanhempien kanssa keskusteleminen.

– Olen huomannut, että monesti lapsiaan kurittavat ovat nimenomaan isiä. Poikalapsia otetaan helpommin korvasta kiinni, sillä he ovat vilkkaita. En muista kuulleeni yhdenkään äidin sanovan, että häneen olisi kohdistettu fyysistä väkivaltaa, Laine kertoo.

Myös Lastensuojelun keskusliiton selvityksen mukaan miehet suhtautuvat ruumiilliseen kurittamiseen naisia hyväksyvämmin. 22 prosenttia miehistä oli melko tai täysin samaa mieltä siitä, että lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeus­tapauksissa hyväksyttävä kasvatus­keino, kun taas naisten vastaava osuus oli vain seitsemän prosenttia.

Sekä Senni Laine että Onni Westlund selittävät väkivaltaa osaltaan sen ylisukupolvistumisella.

Siitä ei ole Laineen mukaan kysymys, etteivätkö vanhemmat tietäisi fyysisen kurittamisen olevan laitonta. Tapauksissa tuntuu olevan monesti kysymys hermojen menettämisestä.

– Monesti myönnetään, että meni vähän yli. Jos lapsi ei pysy ruokapöydässä, saatetaan ottaa korvasta kiinni tai ADHD-lapsen vanhemmalla voi palaa käpy, Laine sanoo.

Osa väkivaltatapauksista tulee ilmi esimerkiksi päiväkodin kautta, osa taas ei lainkaan. Monesti ilmoituksen tekee viranomainen.

Laineen mukaan esimerkiksi omakotiasujien lapsista saattavat ilmoittaa naapurit, jotka kuulevat, että talossa huudetaan lapsille. Toisinaan lastensuojelu­ilmoituksen päätyy tekemään sukulainen, joka tuntee perheen tilanteen.

Vakavat väkivaltatapaukset pitäisi Laineen mukaan pystyä estämään viranomais­yhteis­työllä, varsinkin, jos poliisi on jo aiemmin käynyt ongelmista kärsivän perheen luona. Joskus vanhemmat kuitenkin pystyvät pitämään ongelmat piilossa, eikä lapsi uskalla tai pysty kertomaan kokemastaan kenellekään.

– Joskus on sellaisia malliperheitä, jotka eivät ole viranomaisavun piirissä. Ne ovat sellaisia pommeja, joiden kohdalla en osaa sanoa, kuinka väkivaltaa voitaisiin paremmin ehkäistä, Laine kertoo.

Lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Onni Westlund kohtaa työssään paljon avun tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Vuosittain järjestettävissä nuorten väkivaltafoorumeissa nousee esiin kokemuksia niin fyysisestä, henkisestä kuin taloudellisesta väkivallasta sekä väkivallan todistamisesta.

– Väkivallan sivusta seuraaminen on todella haitallista lapsille ja nuorille. Aikuiset olettavat, ettei lapsi ymmärrä tai tunnista kotona tapahtuvaa väkivaltaa, mikä tekee kokemuksesta entistä haavoittavamman, Westlund sanoo.

Lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Onni Westlund.

Westlund kertoo kuulleensa koko elämänsä lastensuojelupalveluiden piirissä olleilta nuorilta, etteivät ammattilaiset ole kysyneet heiltä välttämättä kertaakaan suoraan, ovatko he kohdanneet väkivaltaa.

Eteen on tullut myös tapauksia, joissa tietystä perheestä on tehty useampia lastensuojeluilmoituksia, mutta lapsia on kuultu ainoastaan väkivaltaa tehneen aikuisen kanssa yhdessä tai ei lainkaan.

– Tiedän useamman tilanteen, jossa ammattilainen on kysynyt lapselta itseltään, minkälaisia seurauksia jostain ei-toivotusta toiminnasta aiheutuu kotona ja lapsi on vastannut, että tulee turpaan, ja asiaan on sitten herätty, Westlund kuvaa.

Laineen tapaan myös Westlund etsii osaltaan syitä väkivaltaan sen ylisuku­polvistumisesta.

Lastensuojelun keskusliiton selvityksestä käy ilmi, että 62 prosenttia vanhemmista on kokenut omassa lapsuudessaan kuritusväkivaltaa. Luku on pysytellyt hyvin samantyyppisenä jo vuodesta 2006. Lapsena kuritetuista vastaajista 24 prosenttia hyväksyy fyysisen kurittamisen poikkeustapauksissa, kun taas sellaisista vastaajista, joita ei ole kuritettu lapsuudessaan, vain 4 prosenttia suhtautuu väkivaltaan hyväksyvästi.

Westlundin mukaan väkivallankäyttäjille tulisi tarjota enemmän auttavia palveluita. Kyse ei ole hänen mukaansa vanhempien sisäsyntyisestä pahuudesta vaan siitä, ettei muita toimintatapoja välttämättä tunneta.