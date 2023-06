Itä-Suomen poliisilaitos tiedottaa Joensuussa kesäkuun aikana tapahtuneista pahoinpitelystä ja murroista.

Joensuun alueella on tapahtunut pahoinpitely, automurto ja mökkimurto. Lisäksi Nurmeksessa on havaittu kortiton kuljettaja, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.

Hätäkeskukseen tuli tiistaina iltakahdeksalta ilmoitus pahoinpitelystä Joensuussa. Mies ja nainen kävelivät kadulla, kun heitä vastaan tuli mies, joka löi miehen ruoka-astiat maahan ja naista nyrkillä päähän. Lyöjä pakeni paikalta ja rikkoi pysäköityjen autojen antenneja ja sivupeilejä mennessään.

Asianomistajat seurasivat miestä, ja poliisi otti tämän lopulta kiinni, poliisilaitoksen tiedotteessa kerrotaan. Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä ja vahingontekoina.

Nurmeksessa Akkosalmentiellä pysäytettiin tiistai-iltana hieman ennen iltayhdeksää kortiton kuljettaja. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että kyseessä oli 21. kerta vuoden sisään, kun sama kuski kärähtää kortitta ajamisesta. Ajoneuvossa oli yksi matkustaja.

Keskijärventiellä olleelle vapaa-ajan asunnolle oli puolestaan poliisin mukaan murtauduttu 5.–13. kesäkuuta välisenä aikana. Varastosta oli anastettu ainakin Stihlin moottorisaha ja kaksi raivaussahaa. Veneestä oli yritetty irrottaa perämoottoria, joka oli vaurioitunut.

Lisäksi Joensuun Merimiehenkadulla on murtauduttu 11. kesäkuuta kello 20.45 ja 13. kesäkuuta kello 15.15 välisenä aika henkilöautoon. Autoa on yritetty käynnistää ruuvimeisselillä, joka on kuitenkin katkennut virtalukkoon. Sisältä on anastettu omaisuutta.

Poliisi pyytää tapahtuneesta murrosta ja varkaudesta vihjeitä ja havaintoja, jotka voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.