Häissä anoppi tuli kirkkoon kokovalkoisissa ja niin humalassa, että käveli päin videokuvaajaa. Myöhemmin anoppi kykeni vielä juhlapaikalle, mutta ”erinäisten törttöilyjen” jälkeen anoppi oksensi ruokapöytään.

Lopulta anopille piti soittaa taksi, johon hänet talutettiin. Anopin käytöstä ei silti muistella pahalla.

– Häät eivät siitä tosin menneet vähääkään pilalle, melkein päinvastoin. Onpahan ollut kaksin verroin muisteltavaa.

Näin kirjoittaa Ilta-Sanomien lukija omista häistään. Ilta-Sanomat pyysi lukijoitaan kertomaan kesäjuhlista, jotka ovat jääneet – ainakin osittain – mieleen väärällä tavalla.

Haastellut ja kirjallisesti tarinansa kertoneet esiintyvät muutetuilla nimillä, jotta sukulaissuhteet eivät kärsisi enempää.

Jussin morsian oli pyytänyt kaasoksi lapsuudenkaveriaan. Kuten häissä usein, myös Jussi oli varautunut häissään tarjoilemaan alkoholia vierailleen. Pian alkoikin paljastua, että kaasovalinta ei onnistunut aivan toivotulla tavalla.

– Alkoholi ei sovi hänelle yhtään, Jussi valottaa lähtötilannetta IS:lle puhelimessa.

Ei liene yllätys, että häissä kaaso joi liikaa ja menetti itsehillintänsä.

– Hän oli aikamoinen kauhujen kaaso.

Jussi kertoo, että pitkin iltaa vieraat joutuivat huomauttelemaan, että kaaso käyttäytyy epäasiallisesti ja provosoivasti ja haukkuu vieraita.

Jussi kertoo, että kaaso yritti muun muassa suudella hänen veljeään, joka oli häissä bestmanina. Jossain vaiheessa iltaa kaaso riisui alushousut jalastaan ja esitteli itseään tanssilattialla muille.

Kun tuore aviopari oli poistunut viettämään hääyötä, juhlapaikalla oli syntynyt riita kaason ja toisen häävieraan välillä. Tilanne johti käsirysyyn, ja lopulta paikalle piti kutsua poliisit selvittämään tilannetta.

Jussi kertoo, että he eivät ole enää tekemisissä kaason kanssa.

Virpi järjesti hieman tavanomaista suuremmat syntymäpäiväjuhlat. Painetussa kutsussa vieraita oli pyydetty saapumaan paikalle kello 13 alkaen. Ruokaa oli tarjolla puoli tuntia myöhemmin.

Juhlat alkoivat, kello kävi, mutta yksi puuttui joukosta: Virpin anoppi. Lopulta ruokaa päätettiin alkaa tarjoilla ilman anoppia, joka saapui paikalle 14.30 närkästyneenä siitä, että ruokailu oli jo aloitettu.

– Hän sai kuitenkin keittiöstä vielä ruokaa ja lasin punaviiniä, Virpi kertoo IS:lle puhelimessa.

Jälkiruoaksi tarjolla oli kakkua, kahvia ja pienet annokset likööriä. Pian kävi ilmi, että likööri ja viini olivat anopille liikaa.

– Anoppi rötkötti pirtin pöydän ääressä vieraiden ihmisten keskellä. Hänen tekohampaansa olivat pöydällä.

Voi taivas, oli Virpin ensimmäinen ajatus.

– Kyllä minua hävetti.

Jälkeenpäin he ovat pohtineet, että anoppi oli saattanut käydä ennen syntymäpäiville tuloa ”eräässä talossa” nauttimassa väkijuomia.

Juhlista on kulunut nyt noin 20 vuotta.

– Nyt se on hauska muisto.

Anneli oli muutama vuosi sitten kaukaisen sukulaisen häissä. Vastaavia hän ei ollut aiemmin kokenut eikä toivottavasti toiste koe. Tapahtumat saivat alkunsa, kun morsiamen isä ehti jo ennen kirkkoa juoda ”ilolientä” rohkaisuksi.

– Vissiin vähän jännitti tuleva häätilaisuus ja puhe, Anneli pohtii puhelimessa.

Ryypyistä huolimatta kirkossa asiat sujuivat kohtalaisesti. Kun lopulta koitti morsiamen isän puheen aika, alkoholia oli kulunut jo sen verran, ettei puhe juuri kulkenut.

– Morsiamen isä ei pysynyt kunnolla pystyssä, eikä tarinasta ottanut kukaan mitään selkoa.

Tunnelma oli hyvin kiusallinen, ja vieraat katselivat toisiaan epäuskoisina. Morsian seurasi isänsä puhetta paraatipaikalla kyyneleet silmissään.

– En tiedä, oliko morsian kuitenkaan kovin iloisella mielellä.

Loppuillasta morsiamen isä seikkaili juhlatilan saunan pihassa alasti. Lopulta isä pakotettiin nukkumaan.

Anneli pohtii, mitä jos häät olisivat olisivat olleet hänen.

– Olisi se aika kauheaa.

Myös toiset kirjoittavat mielenkiintoisista kokemuksista.

Sisareni miehen sisko on maankuulu arvostelija ja valittaa vähän kaikesta. Uteliaskin on. Hänen kanssaan sukujuhlissa olo on yhtä kärsimystä. Tunnen lähinnä myötähäpeää siitä, kuinka huonokäytöksinen ihminen voi olla. Pilaa arvostelullaan ja piikittelyillään muidenkin juhlatunnelman. Joskus tuntuu, että pönkittää vain omaa egoaan.

Niina