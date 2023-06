Mustikka, puut ja riistaeläimet kärsivät kuivuudesta. Maataloudelle uusimmat sääennusteet ovat myrkkyä, sanotaan Maatalouden keskusliitosta.

Lähiviikkojen sää saattaa helliä ulkoilijoita, muttei luontoa. Esimerkiksi viljasato on vaarassa.

Suomessa on nyt poikkeuksellisen kuivaa.

Helteisellä kuivuudella on useita kielteisiä vaikutuksia luontoon. Se voi muun muassa heikentää mustikka- ja viljasatoa sekä riistaeläinten hyvinvointia.

Kuluvan viikon aikana sateet uhkaavat suuressa osassa maata jäädä hyvin vähiin, kirjoittaa meteorologi Markus Mäntykannas sääpalvelu Forecan blogissa.

Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla maaperässä on Mäntykankaan mukaan selvästi vähemmän kosteutta kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Ennusteen mukaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa maaperän kosteus voi jäädä jopa alle 10 prosenttiin, mikä olisi jo poikkeuksellista.

Osassa maata kuivuutta on jatkunut huhtikuusta saakka, minkä takia maaperä on hyvin kuiva.

– Yksittäisistä kuurosateista ei ole paljoa riemua, jos lähtötilanne on näin kuiva, Mäntykangas kirjoittaa.

Ruotsissakaan ei sadetta ole saatu. Aftonbladet kertoo, että Etelä-Ruotsissa on paikoin kärsitty jopa vesipulasta. Ruotsalaisen TV4:n meteorologi Madeleine Westin kuvaa kuivuustilannetta Aftonbladetissa katastrofaaliseksi.

Suomen luonnossa kuivuudesta kärsivät metsien kasvusto ja eläimet.

Kuumuus ja kuivuus voi lisätä esimerkiksi peuranvasojen kuolleisuutta, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Antti Paasivaara. Hän tutkii metsäpeurojen populaatioita Suomessa. Ilmaston lämmetessä peurojen kuolleisuuden ennakoidaan kuivuuden ja kuumuuden vuoksi lisääntyvän tulevaisuudessa.

Vasat kuolevat Paasivaaran mukaan käytännössä kuumuuteen. Emo voi olla niin huonossa kunnossa, ettei se pysty imettämään poikasta.

Ankara kuivuus vähentää peurojen ravintoa, joka kesällä painottuu ruohoihin, heiniin ja lehtiin. Esimerkiksi peurojen suosimien suokasvien kasvu heikentyy.

Lisäksi lämmin ajanjakso saattaa edesauttaa loisten ja sairauksien leviämistä peuroissa, mikä sekin saattaa lisätä niiden kuolleisuutta.

– Toki pitkään jatkunut lämmin jakso voi vähentää verta imevien hyönteisten määrää, mutta alussa se jopa lisää sitä, Paasivaara sanoo.

Kohdattaessa kuumuuden ja kuivuuden heikentämät peurat saattavat vuoksi vaikuttaa normaalia flegmaattisemmilta. Metsäpeurat ovat yleensä arkoja, eivätkä päästä ihmistä lähelle.

– Vaisun oloisia eläimiä voi olla enemmän maastossa, jos ne kärsivät ravinnon tai veden puutteesta. Ne ovat normaalia rohkeampia, eivätkä jaksa välttämättä reagoida niin herkästi ihmiseen.

Myös kesän mustikkasato kärsii, jos kuivuus jatkuu kypsymisvaiheeseen saakka. Marjojen koko voi jäädä pieneksi ja ne saattavat irrota varvusta mättäälle, sanoo erikoistutkija Rainer Peltola Lukesta.

– Eteläisessä Suomessa kypsää mustikkaa alkaa paikoitellen olla jo kolmen tai neljän viikon sisällä. Sen aikajakson sisällä olisi hyvä saada sateita, Peltola kertoo.

Marjoista pääsääntöisesti 80–90 prosenttia on vettä.

– Jostain se vesi on sinne marjaan saatava, Peltola lausuu.

Mustikan satovaihteluun on vaikuttanut tänä vuonna jo viime aikojen hallayöt.

– Halla vaurioittaa kukkia ja vaurioituneesta kukasta ei tule marjaa. Viimeisen parin viikon aikana hallaa on ollut laajoilla alueilla etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, Peltola sanoo.

Mustikkasato on kuitenkin vielä pelastettavissa, jos sateita saadaan.

Puuntaimikot pitkään jatkunut kuivuus voi tappaa kokonaan – varsinkin juuri istutetut taimet. Se heikentää metsän kasvua jatkossa, kertoo Luken erikoistutkija Jaana Luoranen.

– Luontaisia taimia voi tulla tilalle, mutta metsänjalostuksella istutuspuista saatava kasvu menetetään, Luoranen sanoo.

Myös puiden taimissa on marjojen lailla hallan aiheuttamia tuhoja. Hallanaroilla paikoilla esimerkiksi kuusen taimien uudet vuosikasvut ovat voineet vaurioitua yöhalloissa. Kuivuus voi pahentaa tuhoja entisestään.

Kuivuus haittaa myös maataloutta.

Rannikkoseudulla osa viljelijöistä puhuu jo lähes katovuodesta, Maatalouden keskusliiton (MTK) maatalousjohtaja Johan Åberg kertoo.

– Rannikkoseudulla kuivuusongelma on merkittävä, mutta alueelliset erot ovat suuria. Mitään huippusatoa ei tästä vuodesta ole odotettavissa.

Åberg sanoo, että kuivuus haittaa erityisesti kevätviljojen kasvua. Myös nurmisato on heikkoa. Ohra on erityisen herkkä kuivuudelle. Öljykasvien kasvu on käytännössä kuivuuden vuoksi pysähtynyt.

Syy on nimenomaan kuivuus.

– Tilannetta on hieman helpottanut viileä kevät, kun haihtuminen on ollut suurta, mutta tämän viikon säätiedotusten hellelukemat ovat myrkkyä. Ongelma pahenee ja laajenee.

Varhaisperunan ja mansikan sato tulee Åbergin mukaan olemaan todennäköisesti tavanomainen, sillä niitä kastellaan.

– Mansikoille nousevat lämpötilat voivat tarkoittaa sadon nopeaa kypsymistä, eikä ostamisen kanssa kannata odottaa loppukesälle.

Kastelulla kuivuutta vastaan taisteleminen pelloilla on Åbergin mukaan käytännössä mahdotonta, eikä se laajassa mittakaavassa ole ratkaisu.

– Ei ole sellaisia vesivarantoja tai kastelulaitteita. Viljelyn katteet ovat pieniä ja kastelemalla menee helposti koko viljely miinukselle, vaikka siihen olisikin mahdollisuus.

Åbergin mukaan kuivuus tuntuu olevan ainakin rannikkoseudulla ”uusi normaali”, kun alkukesän kuivuusongelmat ovat yleistyneet.

– Ruotsalaiskollegat ennustavat, että tästä vuodesta tulee vielä pahempi kuin vuosi 2018, mikä oli Suomessakin erityisen paha.