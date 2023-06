Mittarin lukemat alkavat tänään nousta kohisten – täällä paukkuu helleraja

Loppuviikolla hellerajat paukkuvat koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Tänään hellerajat rikkoutuvat miltei koko maassa ja loppuviikonkin sää näyttää lupaavalta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Tuomo Bergmanin mukaan keskiviikon aikana on poutaa koko maassa.

Lue lisää: Katso tästä, missä on kuuminta juuri nyt

– Poutasäät jatkuvat loppuviikon. Pohjoisessa on pieni mahdollisuus kuuroille ja siellä on viileämpää. Viikonvaihteessa viileämpi ilma saapuu myös etelämmäksi, mutta maan länsiosissa helleraja menee rikki todennäköisesti koko loppuviikon.

Maan länsi- ja eteläosissa ja sisämaassa lämpötila pysyttelee Bergmanin mukaan keskiviikkona 27–28 asteen tuntumassa ja maan itäosassa 26–27 asteessa. Länsi-Lapissa Tornionjokilaakson alueella pysytään 25 asteen hujakoilla, käsivarressa ja päälaella jäädään puolestaan selvästi alle 20 asteeseen.

– Voi olla, että maan länsiosissa päivän korkein lämpötila on jo ennen puoltapäivää, sillä merituuli saattaa tiputtaa lämpötilan hellerajan tuntumaan tai vähän allekin rannikolla, mutta sisämaassa ja etelässä pysytään siinä 27–28 tuntumassa, Bergman jatkaa.

Torstai näyttää Bergmanin mukaan suhteellisen samalta, Rovaniemen pohjoispuolella voidaan paikoitellen jäädä jo kuitenkin alle 15 asteeseen. Etelä-Lapissa torstaina pysytään vielä hellerajan tuntumassa.

– Torstaina saattaa olla kaksi astetta lämpimämpää ja helleraja menee rikki suurimmassa osassa maassa. Lämpötila pysyy kuitenkin myös perjantaina maan etelä- ja keskiosissa samoissa lukemissa ja silloin mennään lähemmäs 30 astetta.

Perjantaina maan pohjoisosissa jäädään kuitenkin jo laajalti alle 20 asteen.

Lauantaina kylmempi ilma alkaa Bergmanin mukaan laskeutua pohjoisesta kohti etelää.

– Viikonloppuna ei kivuta enää 30 asteen lukemiin, vaan myös maan länsiosissa aletaan olemaan reilun 20 asteen lukemissa.

Pohjoiseen puolestaan alkaa viikonvaihteessa ennusteiden mukaan valumaan lämmintä ilmaa.

– Nyt ennusteena on, että aletaan palaamaan normaaliin kesäkuun säähän eli jäädään pois 25–30 -asteen lukemista. Todennäköisesti ensi viikolla on joko normaalia tai normaalia lämpimämpää ja normaalia lämpimämmän todennäköisyys on kasvanut nyt uusimmissa ennusteissa.

Luvassa onkin Bergmanin mukaan kuivaa säätä ja myös maastopalo­varoitukset pysyvät voimassa.