Haagan Alppiruusupuisto vaikuttaisi vetävän vuosi vuodelta enemmän kävijöitä, arvioi puistossa pitkään kojua pitänyt Jukka. Kaikkia kasvava suosio ei miellytä.

Suorämeiköstä on vuosikymmenten aikana kehkeytynyt yksi Helsingin kesän vetonauloista.

– Mene Pirkka tuohon, nainen kehottaa ja osoittaa miehelle poseerauspaikkaa pitkospuiden äärellä.

Miehen taustalle jää komeita, vaaleanpunaisia alppiruusun kukintoja, kun hän kääntyy naisen kännykkäkameran ikuistettavaksi. Väkeä on pakkautunut samanlaisiin kuvaushetkiin kapealle kulkureitille vain metrien päähän toisistaan.

Jos reitillä haluaa edetä, on pujoteltava heidän lomassaan ja joustettava polvillaan ajoittain lähemmäs maan kamaraa, ettei pilaisi ventovieraiden otoksia.

Suurin osa luonnonvaraisista alppiruusuista on kotoisin runsassateisilta vuoristoseuduilta. Niitä tavataan muun muassa Indokiinan, Korean, Japanin ja Taiwanin vuoristoissa. 1970-luvun puolivälissä Haagassa istutettiin luonnonvaraiselle suolle sen suopursujen sekaan ensimmäiset alppiruusut.

Kyseessä oleva kuvauksellinen näyttämö on Helsingin Haagassa sijaitseva Alppiruusupuisto, jossa kukinnot ovat kesäkuun alkupuolella parhaimmillaan.

– Olen häkeltynyt. Tuntuu, etten ole Suomessa, hehkuttaa serbialainen Bojan korkeiden alppiruusujen katveessa.

Hän vierailee puistossa ensi kertaa – yhdessä kumppaninsa Stanislavan kanssa. Pariskunta lukee opastetaululta kertomusta siitä, kuinka pohjoisen pääkaupungin maaperälle saatiin kasvatettua ja jalostettua tuhansia alppiruusuristeymiä ja atsaleoja, joita luonnonvaraisena tapaa tyypillisesti Itä-Aasian vuoristoalueilla.

Kyseessä on ollut lähemmäs viiden vuosikymmenen kasvitieteellinen urakka, jonka hedelmästä nauttii tätä nykyä kesäisin noin tuhatpäinen yleisö.

Serbialainen Bojan ja Stanislava haltioituivat Alppiruusupuiston kukkatarjonnasta.

Lähiökerrostalojen keskeltä avautuva kukkaloisto vaikuttaa houkutelleen tänä vuonna erityisen paljon kävijöitä. Näin arvioi Jukka Suomi, joka on pitänyt puistossa makkarakojua useina edeltävinä kesinä.

Suomi kertoo varttuneensa ja eläneensä Haagan ympäristössä melko lailla läpi elämänsä. Alppiruusupuiston alue on käynyt hänen mukaansa läpi rajuja muutoksia ennen kuin siitä kehittyi yksi Helsingin kesän suosituimpia käyntikohteita.

– Täällä tuli pyöräiltyä pienenä poikana. Vielä 70-luvun alussa tässä oli paikalla rämeikkö ja tätä asuttivat niin kutsutut puliukot hökkeleineen. He saivat elellä ihan omassa rauhassaan, hän muistelee.

Jukka Suomi arvioi, että hän on jo kahdeksana kesänä pitänyt myyntikojua Haagan Alppiruusupuistossa. Kävijämäärät ovat sinä aikana vain kasvaneet.

Tänä kesänä Suomi on seurannut kabanossia käännellessä, kuinka puistoon tuodaan bussilasteittain turistiryhmiä. Myös eläkeläis- ja päiväkotiryhmät ovat tuttu näky.

Tiistaina alkuillasta useampi henkilö vaikuttaa saapuvan puistoon kauniissa kesämekoissa tai muutoin huolitellun näköisenä. Suurimmalla osalla silmien jatkeena toimivat kännykkäkamerat: niillä kuvataan kauniissa luontoympäristössä omaa pärstää tai seuruetta.

– Tulimme tänne nauttimaan luonnosta. Mutta on hyvä, että löysimme myös pienen spotin kuvaukselle, kertoo Suomessa työskentelevä, ukrainalainen Yuliia.

Ukrainasta Suomeen muuttaneet Esther (vas.) ja Yuliia kuvailivat toisiaan eri puolilla Alppiruusupuistoa.

Hän kuvaa ystäväänsä Estheriä nuuskimassa alppiruusua. He kertovat olevansa innoissaan siitä, että suhteellisen tuoreesta kotikaupungista on paljastunut näin kaunis puoli.

Kaksikon silmissä kiiluva into on tarttuvaa.

Yuliian mukaan ystävät suosittelivat puistoa käymisen arvoiseksi ja myös sosiaalisen mediassa jaetut otokset puistosta houkuttelivat paikan päälle.

Alppiruusupuiston suuri suosio on aiheuttanut mieliharmia ainakin keskustelupalvelu Jodelissa, jossa anonyymit käyttäjät ovat kritisoineet puiston ruuhkia sekä pinnalliseksi luonnehdittua poseeraamista. Yksi mainittu ongelma puiston suosiossa on jodlaajien mukaan se, ettei lähistöltä löydy paikallisten autoille pysäköintipaikkoja.

– Alppiruusupuisto on pilalla, eräs käyttäjä julistaa keskustelun­avauksessaan.

Puistossa on alkanut vallita Jukka Suomen havaintojen mukaan myös markkinahumu vuosi vuodelta enemmän.

Aikalailla Alppiruusupuiston keskellä sijaitsevassa polkujen haaraumakohdassa kulku käykin ihmistungoksen ja lukuisten myyntikojujen takia tahmeaksi. Luontokokemusta myös hieman himmentää tiensivuista kantautuva aggregaattien kovaääninen kehräys.

Siirrettävien myyntikojujen tarjonta vaihtelee jäätelöistä ja virvokkeista aina grillimakkaraan.

Vehreään ympäristöön on sijoitettu myös saniteettitiloja.

Suuren yleisötapahtuman tuntua lisäävät myös puistoon sijoitetut biojätepussin väriset bajamajat. Ilmassa hallitseva haju vaikuttaa kuitenkin olevan kelta-atsalean aromi, joka on nuuskijasta riippuen huumaava tai tyrmäävä.

Helsinkiläiset ystävykset Maria ja Bakhtaway ovat pysähtyneet yhden atsaleapuskan eteen ottamaan kuvia. Heitä väentungos ei yllätä tai hetkauta, sillä puistossa on käyty aiemminkin.

– On odotettavissa, että jos on kukkia, niin on väkeä, Maria arvioi.

Hän yhtyy siihen näkemykseen, että useille kävijöille kuvien ottaminen puistossa on tärkeää.

– Ihmisiä on näkynyt tuolla aitojen toisella puolella puskassa ottamassa kuvia.

Puiston kansainvälinen väkiryntäys on oletettavasti yhtä lyhytkestoinen kuin sen kukintojen elinkaari. Tyypillisesti Alppiruusu­puiston kukinta on ohi jo juhannuksen jälkeen.