Helleraja ylittyi Suomessa myös tänään.

Vesannon kirkonkylän mittausasemalla mitattiin tiistaina iltapäivällä kesän korkein lämpötila, 25,2 astetta, kertoo meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tiistai on Suomen kuluvan kesän neljäs hellepäivä.

Tiistaina iltapäivällä Vesannon asema oli ainut, jolla helleraja oli ylittynyt. Maan eteläosasta keskiosaan lämpötilat olivat iltapäivällä kuitenkin laajalti 24 asteen tuntumassa.

– Tässä on vielä hyvin mahdollisuuksia korkeammille lukemille tämän päivän aikana, Karusto arvioi.

Myös Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella 24 asteen lukemia oli iltapäivällä paikoin. Pohjoisemmassa lämpötilat olivat alle 20 asteen, Pohjois-Lapissa alimmillaan vain hieman yli 10 astetta.

Tukalaan helteeseen ei ylletä vielä tiistaina.

– Yölämpötilat nousevat viiveellä. Viime yönäkin oli etelässä vielä paikoin hallaa, Karusto sanoo.

Keskiviikko on tiistaita selvästi lämpimämpi päivä ja myös tukalan helteen rajaa lähestytään. Varoitus tukalasta helteestä on kuitenkin toistaiseksi voimassa vain torstaille ja perjantaille.

Tukala helle tarkoittaa sitä, että vuorokauden ylin lämpötila käy yli 27 asteessa ja samanaikaisesti vuorokauden keskilämpötila on yli 20 astetta. Viikonlopun ennusteessa on enemmän epävarmuutta, mutta lämpötila voi yltyä tukalaksi myös lauantaina ja sunnuntaina.

Päivälämpötilojen odotetaan kohoavan kohti viikonloppua. Varsinkin torstaina ja perjantaina lämpötilat voivat olla varsin yleisesti 25 ja 30 asteen välillä, Karusto arvioi.

Uv-indeksin arvo on noussut noin viiteen. Ilmatieteen laitos varoittaa vasta kuuden indeksiarvosta, mutta suojautuminen auringolta on hyvä huomioida jo nyt.

Loppuviikosta indeksi saattaa nousta yli varoitusrajan, mutta ennusteessa on vielä epävarmuuksia, Karusto kertoo.

Maasto on nyt myös hyvin laajalti kuivaa. Ilmatieteen laitoksen metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa Itä-Lappia lukuun ottamatta. Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla on erityisen kuivaa.

Kuivuus ei ole helpottamassa tämän viikon aikana. Sateen todennäköisyys kasvaa lähinnä pohjoisessa sunnuntain ja maanantain vaihteessa. Etelässä sateita saadaan odottaa mahdollisesti vasta ensi viikon aikana.

Mahdollisista sateista huolimatta sää näyttää lämpimältä, ja helleaalto voi jatkua myös ensi viikolla.