Varoituskartta hehkuu viikonloppuna, tilanne osassa Suomea jopa ”kriittinen” – tämä yhdistelmä on nyt erityisen vaarallinen

Maaperä on nyt selvästi tavanomaista kuivempaa.

Sääkartat hehkuvat viikonloppuna keltaisina ja oransseina, sillä koko maassa on voimassa metsäpalovaroitus ja eteläisessä Suomessa myös hellevaroitus.

Erityisen kuivaa on Forecan meteorologi Markus Mäntykannaksen blogikirjoituksen mukaan maan etelä- ja lounaisosassa, jossa maastopalojen riski on kasvanut merkittäväksi. Avotulen teko onkin tällä hetkellä kielletty koko maassa. Pelastuslaki luokittelee avotuleksi myös kertakäyttöisen grillin, muistuttaa Mäntykannas

Maastopalot syttyvät Forecan blogin mukaan yleensä salamaniskun tai ihmisen huolimattoman toiminnan vuoksi. Erityisen tehokkaasti maastopalot leviävät helteillä ja tuulen viritessä sekä ilmankosteuden ollessa alhainen ja maaston ollessa kuiva. Maastopaloja on Tilannehuone-palvelun mukaan sammuteltu alkuviikosta runsaasti eri puolilla Suomea.

Korkeapaine voi vaikuttaa Suomen säähän pitkälle juhannusviikkoon saakka. Jos laaja-alaisia sadealueita ei ilmaannu ennen juhannusta, jäävät juhannuskokot todennäköisesti polttamatta suuressa osassa maata, kirjoittaa Mäntykannas. Edes yksittäiset kuurosateet eivät auta, kun lähtötilanne on näin kuiva.

Kuivuuden taustalla on kuiva loppukevät sekä tavanomaista vähäsateisempi kesäkuun alku valtaosassa maata. Esimerkiksi etelärannikolla, Pohjanmaalla ja maan keskivaiheilla sateita on saatu kesäkuun 13. päivään mennessä paikoin alle 10 millimetriä, mikä on alle puolet tavanomaisesta.

Lounaissaaristossa ja Ahvenanmaalla sadepäiviä on ollut vain yksi. Sadepäivällä tarkoitetaan sitä, kun vuorokauden aikana sataa vähintään 0,1 millimetriä. Maan etelä- ja itäosassa on alueita, joissa on kuluvan kesäkuun aikana satanut jopa harvinaisen vähän. Tällaisiin paikkakuntiin kuuluvat muun muassa Parainen, Kouvola, Lieksa ja Nurmes.

Markus Mäntykannaksen mukaan Etelä-Suomessa tilanne on jopa ”kriittinen”. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla maaperässä on huomattavasti vähemmän kosteutta kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta.

Ennusteen mukaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa maaperän kosteussisältö voi kesäkuun puolivälissä laskea 0–40 senttimetrin paksuisessa kerroksessa jopa alle 10 prosenttiin. Tämä olisi jo poikkeuksellisen kuivaa. Näin kuiva maaperä on tyypillistä kesäkuukausina Välimeren maissa. Nyt kuivuus uhkaa myös osaa keskisestä ja pohjoisesta Euroopasta.

Erityisesti Saksassa, Ruotsissa, Suomessa ja osin Baltian maissakin maaperä voi olla pian niin kuiva, että maastopalojen riski kasvaa laajoilla alueilla suureksi. Maastopalo voi Mäntykannaksen mukaan roihahtaa pienestäkin kipinästä, joten hän kehottaa luonnossa liikkuvia olemaan äärimmäisen tarkkoja.