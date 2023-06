Tältä juhannuksen sää näyttää nyt

Loppuviikosta on tulossa helteinen miltei koko Suomessa. Kuivuus kurittaa samalla ihmisiä ja luontoa.

Tulevien päivien sää näyttää helteiseltä ja kuivalta. Vielä on epävarmaa, millaisessa säässä juhannusta päästään viettämään.

Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela kertoo, että kaikki on kiinni siitä, miten Suomen yllä oleva korkeapaine pitää pintansa ja mihin suuntaan se liikkuu.

Jos jostain pääsee matalapaineen aalto Suomeen, voi se tietää sateista juhannusta.

– Jos muuttuu epävakaisemmaksi, niin toistaiseksi on lottoamista, mihin mahdolliset sateet osuvat, Koskela sanoo.

Kuluvan viikon kuumimmat päivät ovat tämänhetkisten ennusteiden perusteella torstai ja perjantai. Kovimpia hellelukemia mitattaneen etelä- ja länsiosissa maata. Lämpötila saattaa kohota 30:een asteeseen. Myös Pohjois-Karjalassa päästään hellelukemiin torstain ja perjantain aikana.

Viileintä kuluvalla viikolla on Lapissa. Pohjois-Lappia lukuun ottamatta keskiviikon lämpötilat ovat 20–25 astetta.

– Pohjois-Lapin ja muun Suomen välillä on selvä raja, torstaina lämmintä voi olla 10–15 astetta, ennustaa Koskela.

Viikonloppuna sää jatkunee helteisenä, mutta lämpötila voi laskea joitakin asteita torstain ja perjantain huippulukemista. Säätilan luvataan olevan ensi viikollakin kesäinen ja lämmin.

Kuivien säiden jatkumiseen liittyy myös uhkaava skenaario, muistutetaan Ilmatieteen laitokselta:

– Kuivuus tulee vaikuttamaan yhteiskuntaan monin tavoin, se vaikuttaa kaikkeen kasvamiseen, maatalouteen, mahdollisiin metsäpaloihin ja lopulta kaivojen vesitasoihin, kertoo meteorologi Eerik Saarikalle.

Labdarorinnoutaja Pulmu viilensi itseään vedessä kesällä 2022 Rajasaaren koirauimarannalla.

Alkukesän aikana on Saarikallen mukaan satanut jopa harvinaisen vähän. Vaikka sää on ollut viileä ja ajoittain on satanut, ovat sademäärät olleet mitättömiä.

– Kuivan alkukesän jälkeen tuleva paahdejakso ottaa viimeisetkin mehut luonnosta, Saarikalle sanoo.

Kesästä ja lämmöstä nauttiminen on kaikesta huolimatta sallittua, Saarikalle haluaa muistuttaa.