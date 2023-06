Anoppi sammui, kaaso vaihtui ja isotäti sai tuomion – onko sinulla kokemuksia kauhujen sukujuhlista?

Mukava kesäpäivä voi joskus olla aivan väärällä tavalla ikimuistoinen.

Kesä on sukujuhlien ja häiden sesonkia. Aina sää ja sukulaissuhteet eivät mairittele, ja mukavan kesäpäivän lopputulos voi olla ikimuistoinen – joskin täysin väärällä tavalla.

IS kertoi maanantaina erikoisesta oikeustapauksesta, jossa sukujuhlissa oli syntynyt kärhämä, joka johti kahteen pahoinpitely­syytteeseen ja yhteen tuomioon. Kesällä 2022 keski­suomalaisessa kunnassa järjestetyissä juhlissa nuoren naisen ja hänen isotätinsä välille syntyi riita, jonka päätteeksi isotäti löi naista avokämmenellä.

Nuoren naisen isä riensi puolustamaan tytärtään, minkä seurauksena isotädin kyynärluu murtui.

Oikeuden mukaan juhlissa oli nautittu enemmän tai vähemmän alkoholia, minkä vuoksi todistajien kertomukset eivät olleet uskottavia.

Lopulta oikeus hylkäsi isän pahoinpitely­syytteen, mutta tuomitsi isotädin pahoinpitelystä päiväsakkoihin.

Kesä on juhlien kovin sesonki. Kuvituskuva.

IS on aiemminkin kertonut sukujuhlista ja erityisesti häistä, joista tapahtumia ei ole puuttunut. Osa lukijoista on kertonut myös välttelevänsä sukujuhlia loppuun asti.

Lukijat ovat aiemmin kertoneet muun muassa siitä, miten osalla juhlijoista ikimuistoinen päivä on päättynyt alkoholin takia aivan liian aikaisin ja siitä, että häissä vieraan rooliksi olikin kaavailtu jotain aivan muuta kuin alun perin oli sovittu.

– Olin niin humalassa, että en muista kirkosta mitään. Olin siis morsian.

– Anoppi riipaisi kännin viime hetken valmistelujen alla ja piileskeli vastaanoton ajan keittiössä. Jälkeenpäin on kyllä muistanut narista esimerkiksi, ettei hän muista sitä ja sitä vierasta, kun hän oli keittiöpuolella.

– Ystäväni oli menossa naimisiin. Minä olin kaason roolissa. Pitkään oli häitä suunniteltu ja yhdessä askarreltu koristeita. Koitti hääpäivä. Olimme sopineet tapaavamme kirkossa hääaamuna, sillä kirkko oli toisella paikkakunnalla. Kirkossa en enää kelvannutkaan kaasoksi, vaan tilalleni tuli ihminen, joka ei ollut järjestelyissä mukana kertaakaan. Kyllä suututti.