Kotimaa

Suomalainen porno­keisari teki törkeän petoksen

Timo Korppi on eräänlainen suomalaisen aikuisviihteen grand old man. Hän on kustantanut suomalaisia porno- ja viihdelehtiä useiden vuosikymmenten ajan.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Suomen takavuosien tunnetuimman aikuisviihdelehtien kustantajan törkeästä petoksesta.

Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomion tapauksesta, jossa syytettynä oli suomalaisen pornobisneksen veteraani Timo Korppi. Syyttäjä vaati hänelle vuoden ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä petoksesta. Rikosnimikkeen rangaistusasteikko vaihtelee neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta. Korppi kiisti syytteet ja katsoi syyllistyneensä korkeintaan perusmuotoiseen petokseen. Hänen mukaansa kyse oli normaalista liiketoiminnasta, eikä hän yrittänyt erehdyttää ketään. Asiat vain jäivät kesken. Oikeus totesi Korpin syyllistyneen törkeään petokseen ja katsoi sopivaksi tuomioksi 11 kuukautta ehdollista vankeutta. Lisäksi hän joutuu korvaamaan sijoittajille 100 000 euroa ja päälle noin 17 000 euron edestä erilaisia oikeudenkäyntikuluja. Tuomio ei ole lainvoimainen. Korppi toimi vuosikymmeniä suomalaisten viihde- ja pornolehtien kustantajana. Hänen kustantamiaan ja toimittamiaan lehtiä ovat vuosien varrella olleet muun muassa Urkki, Erotiikan maailma, Kalu ja Suomen Hustler. Korppi toimi myös Pokerilehden vetäjänä vuoteen 2011 saakka, jolloin jäi eläkkeelle. Yhteensä lehtiä on toistakymmentä. Yksi Korpin innovaatioista oli erilaisten hajujen tuominen pornolehtien sivuille 1980-luvulla. Timo Korppi kuvattuna vuonna 2002 Hustler-lehden kanssa. – Lienen vaikuttanut suomalaisten seksikäyttäytymiseen enemmän kuin kaikki seksioppaat yhteensä, Korppi sanoi Ylioppilaslehden haastattelussa vuonna 2007. Samassa artikkelissa Korppi luonnehti itseään pornon Kalle Päätaloksi. Korppi on myös kirjoittanut omaelämäkerran Lihaa säästämättä : 30 vuotta suomalaisen pornobisneksen etulinjassa. Korpin saama syyte törkeästä petoksesta liittyi vuonna 2012 lakkautettuun naistenlehti Reginaan. Tuomion mukaan Korppi huijasi kolmelta sijoittajalta yhteensä 120 000 euroa. Summasta 20 000 euroa oli lainaa. Sen osalta käräjäoikeus totesi, ettei Korpilla ole korvausvelvollisuutta. Huijatuksi tulleet luulivat sijoittavansa Regina-lehden uudelleen lanseeraukseen. Vuonna 2013 lehdestä ilmestyi muutama numero, mutta se kaatui vielä saman vuoden aikana. Sijoittajat ostivat vuonna 2013 osuuden Korpin Oü Modern Office -nimisestä Viroon rekisteröidystä yrityksestä. Ennen kauppojen allekirjoittamista Korppi ilmoitti sijoittajille, että varat käytetään Regina-lehden julkaisutoiminnan käynnistämiseen Virossa ja Suomessa. Kauppojen ehdoksi oli sovittu, että sijoittajat saavat hallituspaikat Korpin yrityksestä, mutta heidän osakeomistuksiaan tai hallituksen jäsenyyksiään ei kirjattu Viron kaupparekisteriin. Lehteä julkaistiin kaksi numeroa, mutta tämän jälkeen kävi ilmi, ettei lehden julkaisuoikeuksista ollut maksettu vaadittavaa kauppasummaa. Korppi oli kertonut sijoittajille ostaneensa Reginan julkaisuoikeudet, mutta tosiasiassa hän ei tehnyt näin. Sijoittajien rahat valuivat enimmälti muualle. Syyttäjän mukaan noin 36 000 euroa päätyi yrityksen tilille, jonka hallituksen puheenjohtajana Korppi toimi tuolloin. Lisäksi 5330 euroa jäi sopimuksen vastaisesti Korpin kommandiittiyhtiön tilille ja 2570 euroa päätyi hänen henkilökohtaiselle pankkitililleen. Asian käsittely kesti hieman yli neljä vuotta. Oikeuden mukaan syynä käsittelyn pitkään kestoon on ollut pääsääntöisesti Korpin esteellinen poissaolo oikeudesta sekä Korpin oikeudenkäynnin välttely. Pääkäsittelyä jouduttiin siirtämään myös koronatilanteen vuoksi. Viivästyksien takia oikeus velvoitti Suomen valtion maksamaan huijatuille sijoittajille 3000 euron korvauksen.