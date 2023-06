Kasvoissa on runsaasti luita rikki, Tiainen kertoo.

Suomalainen ex-pastori Patrick Tiainen joutui sairaalahoitoon, kun hänen kimppuunsa hyökättiin sunnuntaina suositussa homobaarissa Tallinnan keskustassa.

Tiainen on parhaillaan hoidettavana Turun Yliopistollisessa keskussairaalassa TYKS:ssä.

– Kasvoissa on runsaasti luita rikki ja käsissä viiltohaavoja. Puheesta on ehkä vaikea saada selvää, toinen puoli kasvoista on sen verran turvonnut, Tiainen kertoo Ilta-Sanomille puhelimitse.

Tiaisen oli tarkoitus olla pääpuhujana Tallinnan ydinkeskustassa olevassa X-baarissa, jossa vietettiin sunnuntaina Baltic Pride -tapahtuman päätöspäivän tilaisuutta.

Tiainen sanoo, että tunnelma muuttui kertaheitolla edellisestä päivästä.

Lauantai-iltana hän oli ollut vieraana Suomen suurlähetystön juhlassa. Lähetystössä vallitsi iloinen tunnelma.

– Iloitsin silloin siitä, että Pride-kulkue oli sujunut täysin ilman mitään väkivaltaisia välikohtauksia. Sunnuntai vähän muutti tilannetta. Valitettavasti.

Sunnuntaina tilaisuus alkoi Tallinnan keskustassa sijaitsevassa homobaarissa iltapäivällä kello kahden aikoihin.

Puolen tunnin kuluttua tilaisuuden alusta baariin tuli Tiaiselle tuntematon nuori mies. Mies kysyi, ”kuka täällä on se puhuja”.

Tiainen pohtii, että mies selvästi etsi tilaisuuden pääpuhujaa.

Tiainen ei ollut tuolloin lavalla, vaan istui baarissa pienessä ryhmässä pöytien ympärillä.

Mies kävi Tiaisen kimppuun.

– Mies löi ensin ja sen jälkeen hänellä oli jonkinlainen pyrkimys käyttää puukkoa, joka hänellä oli matkassa. Olihan se järkyttävä ja kovin yllättävä tapahtuma, Tiainen kertaa.

Tiaiselle ja hänen vieressään istuvalle naiselle tuli viiltohaavat käsivarteen.

Sen jälkeen mies saatiin Tiaisen muistin mukaan kaadettua maahan eikä mitään pahempaa päässyt enää tapahtumaan.

– Mies sieltä lattialta huusi edelleen viestejään. Sitten baarin henkilökunta soitti hätäkeskukseen. Ensin tuli ensihoitaja paikalle ja sitten poliisi. Mies saatiin kiinni.

Patrick Tiainen miettii, ettei hyökkääjä etsinyt häntä henkilökohtaisesti, vaan että miehen viha kohdistui itse tilaisuuteen. Tästä syystä mies etsi tilaisuuden pääpuhujaa.

Patrick Tiaisella oli saattaja, jonka avulla hän pääsi illaksi tallinnalaiseen sairaalaan. Seuraavana päivänä Tiainen lähti aamulautalla saattajan kanssa Suomeen.

Tiaisen tarkoitus oli päästä suoraan TYKSiin, mutta hänen vointinsa heikkeni sen verran, että hän meni ensin Jorvin sairaalaan päänkuvauksiin.

TAPAHTUMAN sponsorina toiminut paikallinen homoseksuaalien kristittyjen ryhmä kertoo Facebookissa, että yhteensä kolme ihmistä vietiin päivystykseen.

Facebook-päivityksen mukaan kesken tilaisuuden baariin oli astunut venäjää puhunut hyvin pukeutunut nuori mies. Kirjoituksen mukaan mies ei ollut humalassa.

Pöytään istunut mies oli kysynyt puhujaa ja sitten hyökännyt suomalaisen kimppuun, hakannut häntä ja heittänyt veitsen häntä kohti.

Hyökkääjä oli FB-ryhmän mukaan Venäjän kansalainen, joka huusi muun muassa Jumalan vihaavan homoseksuaaleja.

Tiainen perusti 20-vuotiaana Uskon sana -kirkkokunnan Kokkolaan. Vuonna 2017 hän ilmoitti irtisanoutuneensa kirkon johtajuudesta. Hän kertoi tuolloin olleensa avioliiton ulkopuolisessa suhteessa mieheen.

Virolainen Postimees-lehti kertoo, että hyökkääjä oli 25-vuotias mies.

Vammoja saivat Tiaisen lisäksi häntä suojanneet 49-vuotias nainen ja 30-vuotias mies.

Tapahtuneesta on Suomessa kertonut ensin Iltalehti.