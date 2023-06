HSY tukee Pridea 10 000 eurolla – päätös herättää keskustelua

HSY on Priden kumppani ensimmäistä kertaa. Priden päätös kieltäytyä yhteistyöstä kokoomuksen ja keskustan kanssa on herättänyt keskustelua ympäristöpalveluissa.

HSY on Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani vuonna 2023.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) tukee Helsinki Pridea 10 000 eurolla.

Summa liittyy HSY:n päätökseen olla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukevan Helsinki Priden kumppani, nyt ensimmäistä vuotta.

Priden päätös kieltäytyä yhteistyöstä kokoomuksen ja keskustan kanssa on herättänyt keskustelua ympäristöpalveluissa Priden puoluepoliittisesta sitoutumattomuudesta ja syrjimättömyyden periaatteesta, sanoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred. Fredin mukaan HSY ei voi tukea puoluepoliittista toimintaa.

– Päätös on herättänyt keskustelua siitä, miten oikeus omaan mielipiteeseen toteutuu. On keskusteltu myös Priden sopivuudesta meidän arvomaailmaan. Tällä hetkellä ei ole näkemystä, ettei näin olisi.

– Lähtökohta on meillä se, että Pride on puoluepoliittisesti sitoutumaton, Fred jatkaa.

Varsinaista selvitystä ei ole pyydetty, mutta HSY aikoo keskustella tilanteesta Priden kanssa kesän aikana, Fred sanoo.

– On ihan selvää, että erilaisia näkökantoja politiikassa on aina. Se ei suoraan tarkoita, että on puoluepoliittisesti sitoutunut.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pää​kaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Kuntayhtymän perustaja- ja jäsenkunnat ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa.

HSY:n hallituksen jäsen Kari Kuusisto (kok) sanoo, että on joitain tapahtumia, joita HSY tukee. Lisäksi HSY:llä on jatkuvia jäsenyyksiä, joissa on vaihtelevia jäsenmaksuja.

Priden saama 10 000 euroa ei Kuusiston mukaan kokonaiskuvassa ole erityisen suuri summa.

Kuusiston mukaan puheenvuoroja asian tiimoilta on käytetty.

Kuitenkaan Priden päätös kieltäytyä yhteistyöstä ei ole vaikuttanut keskusteluun HSY:n ja Priden yhteistyöstä, hän sanoo.

– Mutta puoluepoliittinen syrjintähän on yksi kielletty syrjinnän peruste. Sen verran yhdenvertaisuuslaista voi tietysti muistuttaa.

Olisiko HSY:llä ollut syy kieltäytyä yhteistyöstä Priden kanssa sen lopetettua yhteistyön kokoomuksen kanssa?

– Jos olisin sillä kannalla, olisin sitä varmaan ehdottanut. En ole ehdottanut mitään.

Yhdenvertaisuuslaki koskee julkisia ja yksityisiä toimijoita. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman kuitenkin täsmentää, että yhdenvertaisuuslain tehtävä on suojella luonnollisia henkilöitä eli yksittäisiä ihmisiä siltä, ettei heitä syrjitä.

– Yhdenvertaisuuslaki ei suojele yhdistyksiä, yrityksiä tai poliittisia puolueita.

Helsinki Pride ei sulje ulkopuolelle yksittäisiä henkilöitä, kyse on Stenmanin mukaan Helsinki Priden näkyvistä yhteistyökumppaneista. Yksittäisiä ihmisiä ei ole kielletty osallistumasta kulkueeseen.

Kesäkuu on Pride-kuukausi.

Hallituksen jäsenen Antti Vuorelan (sd) mukaan keskusteluja on käyty Priden sponsorointiin liittyen.

– En halua tarkemmin kommentoida keskustelujen sisältöä, koska ne eivät ole julkisia. Yleisesti voin sanoa, että keskusteluja on käyty.

Onko asiasta ollut erimielisyyksiä?

– Erilaisia näkemyksiä varmaan on ollut.

Vuorelan mielestä kaikista tärkeintä on johdon ja muiden esihenkilöiden toiminta HSY:n sisällä.

– Näen itse tärkeimmäksi sen, ettei ketään HSY:n sisällä syrjitä mistään syystä.

Vuorela ei usko, että tasa-arvoa voi ostaa sponsoroinnilla.

– Olisin aika huolellinen siitä, että mihin HSY:n taloustilanteessa veroeuroja käytetään.

” Uskon, että tämä on kannattava investointi meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola (kok) vastasi Ilta-Sanomille viestillä, kun IS tiedusteli Priden HSY:ltä saamasta tuesta:

– HSY:n aamukoulun keskustelut eivät ole julkisia ja kyseessä on ei-muodollinen kokous.

IS tiedusteli myös, onko Prideltä pyydetty selvitystä puoluepoliittisesta sitoutumattomuudesta ja siitä, onko asiassa ollut poliittista erimielisyyttä. Nygård-Peltola lähetti vastaukseksi saman viestin.

HSY:n varapuheenjohtaja Sirpa Hertell (vihr) taas sanoo, että erilaisissa pöydissä on keskusteltu erilaisista teemoista.

– Meillä ei ole ollut hallituksen kokousta, vaan meillä on ollut aamukoulu, jossa asiasta keskustellaan. Puhutaan sitten, kun on faktoja.

Priden kanssa on solmittu kumppanuus vuodeksi. Keskustelut eivät vaikuta tänä vuonna maksettavaan 10 000 euroon, vaan tulevaisuuden yhteistyökuvioihin.

HSY:n sivuilla kerrotaan, että ympäristöpalveluissa tehdään töitä turvallisen ja yhdenvertaisen työpaikan eteen.

– Koettiin, että voisi olla hyvä asia tuoda tätä vielä enemmän esiin. Uskon, että tämä on kannattava investointi meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön, toimitusjohtaja Tommi Fred sanoo.