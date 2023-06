Poliisi kertoo Joensuun Rantakylässä tapahtuneen, 4-vuotiaan lapsen epäillyn murhan tutkinnasta seuraavan kerran torstaina.

Joensuussa äitinsä ja isäpuolensa murhaamaksi epäillyn 4-vuotiaan tapaus on nostanut monien mieleen toisen henkirikoksen yli 10 vuoden takaa – 8-vuotiaan Vilja Eerikan surman.

Eerika joutui äitipuolensa ja isänsä surmaamaksi äitienpäivänä 2012. Eerikasta oli tehty elämänsä aikana useita lastensuojeluilmoituksia.

Joensuun henkirikoksesta epäillään lapsen 21-vuotiasta äitiä ja 25-vuotiasta isäpuolta. Pariskunta asuu yhdessä Joensuun Rantakylässä sijaitsevassa kerrostalo­asunnossa, jossa rikoksen epäillään tapahtuneen.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi molemmat perjantaina todennäköisin syin murhasta epäiltyinä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten perhe- ja sosiaali­palveluiden toimialajohtaja Leena Korhonen ei ota kantaa siihen, onko perhe ollut tekemisissä lastensuojelun kanssa, sillä sosiaalihuollon asiakaskohtaiset asiat ja asiakkuus ovat salassa pidettäviä tietoja. Hän kertoo Siun soten lastensuojelun tilanteesta yleisellä tasolla.

Tapahtunut on koskettanut laajalti ja voi myös aiheuttaa ahdistusta, Korhonen sanoo.

Jos viimeaikaiset tapahtumat ovat järkyttäneet ja koetaan tarvittavan keskusteluapua, Korhonen kehottaa ottamaan yhteyttä muun muassa valtakunnallisiin kriisipuhelimiin.

– Joensuun viime viikon tapahtumat ovat järkyttäneet laajasti. Tällaisissa tapauksissa sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdennetaan voimavaroja tarvittaessa lähipiirin tukemiseen. Jos lähipiiri kokee tarvetta tuelle, he voivat olla yhteydessä Pohjois-Karjalan hyvinvointi­alueen – Siun soten sosiaali- ja kriisi­päivitykseen. Kriisiapua on ollut tarjolla ja sitä on käytetty, Korhonen kertoo.

Korhosen mukaan Siun sotessa lastensuojelun työntekijöillä on keskimäärin 35 asiakasta kullakin. Määrä on mitoituksen mukainen.

– Asiakasmitoitusta tarkastellaan ja arvioidaan tulevaan lastensuojelun työntekijä-mitoituksen muuttumiseen vuoden 2024 alusta, jolloin sosiaalityöntekijää kohti voi olla 30 asiakasta. Mutta loma-ajat tai muut työntekijöiden poissaolot sekä vaihtuvuus voivat aiheuttaa asiakasmäärien ja työnkuorman kasvua työntekijää kohti, Korhonen kertoo.

4-vuotiaan pojan murhasta Joensuun Rantakylässä epäillään lapsen 21-vuotiasta äitiä (kuvassa) ja isäpuolta.

Korhosen mukaan noin 1 000 lasta on lastensuojelun piirissä Pohjois-Karjalassa. Määrä on hieman kasvanut viimeisen vuoden aikana.

– Tilanteet perheissä ovat usein hyvin monisyisiä ja erilaisia. Tällä hetkellä keskeisimpiä ilmiöitä ovat lasten ja nuorten psyykkinen vointi, kasvatukselliset haasteet, vanhempien jaksaminen ja psyykkinen vointi, lasten ja nuorten päihteiden käyttö, vanhempien mielenterveys- ja päihdehaasteet sekä perheenjäsenten väliset vuorovaikutus­haasteet.

Isäpuolen vangitsemisoikeudenkäynti.

Henkirikosepäily tuli ilmi torstaiaamuna toisen epäillyn ilmoitettua asiasta hätäkeskukseen. Viranomaiset löysivät pariskunnan asunnosta elottoman 4-vuotiaan lapsen.

Tapausta tutkivan Itä-Suomen poliisin mukaan lapsessa oli havaittavissa huomattavan paljon ulkoisia vammoja. Poliisi järjestää tapaukseen liittyvän tiedotustilaisuuden torstaina.

Murhasta epäillyllä äidillä ei ole aiempaa rikostaustaa. Isäpuoli on sen sijaan nuoresta iästään huolimatta tuomittu useita kertoja käräjäoikeudessa muun muassa varkauksista ja niiden yrityksistä.

Mies on varastanut muun muassa polttoainetta, polkupyörän, olutta sekä matkapuhelimia. Tämän lisäksi hän uhkasi tappaa kaksi miestä nostamalla kääntösahan lyöntiasentoon.

Ulosottotietojen perusteella sekä miehellä että lapsen äidillä on ollut taloudellisia vaikeuksia myös aivan viime aikoina.