Aikakauslehti The New Yorker huomioi Pilvi Takalan suurella artikkelilla.

Pilvi Takala on tullut tunnetuksi videoteoksistaan ja performansseistaan.

– Suomalaistaiteilija tarkkailee kaikessa hiljaisuudessaan, kun ihmiset hänen ympärillään menettävät malttinsa.

Yhdysvaltalainen aikakauslehti The New Yorker on huomioinut suomalaistaiteilija Pilvi Takalan näyttävästi.

Laajassa artikkelissa käsitellään muun muassa Takalan teoshistoriaa sekä Takalan henkilökuvaa ja elämää lapsuudesta myöhempiin elämänvaiheisiin.

Kansallisgalleria Kiasman mukaan kansainvälisestikin tunnettu nykytaiteilija on tullut tutuksi videoteoksistaan ja performansseistaan, jotka kommentoivat erilaisia yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia todellisuuksia.

Hänen videoteostensa tapahtumapaikkana on usein työympäristö.

– Takalan lähestymistavassa on ”Jackass” -tyyliä, mutta tykistä ampumisen sijaan hän upottaa itsensä sosiaalisiin aukkoihin täyttäen subtekstien ja tabujen negatiivisen tilan, The New Yorkerin kirjoittaja kehuu viitaten 2000-luvun alun uhkarohkeaan TV-sarjaan Jackassiin.

Pilvi Takala on syntyjään helsinkiläinen, ja valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta.

– Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä taidetta kohdellaan kutsumusammattina, yhdysvaltalais­lehdessä sanotaan.

HS uutisoi alkuvuodesta Takalan vartiointialaa käsittelevästä ”Valvonnan alla” -videoteoksesta, joka tuli esille Espoon modernin taiteen museoon. Takala kouluttautui teosprojektiaan varten vartijaksi ja työskenteli alalla puoli vuotta.

Myös The New Yorkerin artikkelissa sivutaan suomalaisen vartiointialan havaittuja epäkohtia.

– Teos osoitti Takalan mukaan sen, että yrityksellä on parannettavaa. Debyytin jälkeen Securitas Finland on muuttanut radio­turva­koodejansa niin, että ne eivät enää viittaa rotuun tai etniseen alkuperään, artikkelissa kerrotaan.

Takala sai vuonna 2013 kuvataiteen valtion palkinnon sekä brittiläisen nykytaidepalkinnon Emdash Awardsin.

Vuonna 2021 hänet valittiin Suomen edustajaksi Venetsian biennaalin, joka on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen nykytaiteen suurnäyttely.