Nyt tarkkana! Helteet saapuvat Suomeen – kuumuus vaikuttaa erityisesti näihin ryhmiin

Helteet saattavat altistaa monille erilaisille oireille sekä lämpösairauksille, kuten auringonpistokselle, lämpöhalvaukselle ja lämpöuupumukselle.

Kesähelteet saapuvat hiljalleen jälleen Suomeen kesäkuun puolessa välissä ja odotettavissa on koviakin hellejaksoja. Helteeseen liittyy monia riskejä, joihin kaikkien on tärkeää osata varautua.

THL:n johtava tutkija Timo Lanki kertoo, että helteeseen on tärkeää varautua myös ennakkoon.

– On hyvä olla varaamatta raskasta liikuntaa helleviikoille. Lisäksi on hyvä hankkia jokin tapa viilentyä, esimerkiksi ilmalämpö­pumput viilentävät hyvin. Jos ei muuta niin tuuletin jäähdyttää ja tekee olosta mukavamman vaikka ei lämpötilaa alennakaan. Myös ikkunoiden suojaus on tärkeää.

Jos kuitenkin liikkuu helteellä, kannattaa se tehdä mahdollisuuksien mukaan päivän viileinä hetkinä, aamulla tai illalla.

Lue lisää: Jo +23,9, eikä loppua näy – katso tästä, missä on kuuminta juuri nyt

On hyvä myös tietää, miten lämmön aiheuttamat haitat ilmentyvät, jotta niitä osaa ehkäistä. Näihin voi tutustua muun muassa THL:n nettisivuilla.

Helteen ja lämmön aiheuttamat haitat voivat olla hyvinkin pieniä, ja esiintyä esimerkiksi kuumuuden ja väsymyksen tuntuna. Lämpösairaudet voivat vaihdella lievemmästä vakavampaan.

Vakavimmiksi Lanki mainitsee lämpöhalvauksen, joka alkaa yleensä lämpö­uupumuksen oireilusta. Lämpöhalvaus vaatii aina välitöntä hoitoa ja hätänumeroon soittamista.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan erityisesti helteen aiheuttamille terveyshaitoille ovat alttiita ikääntyneet eli yli 65-vuotiaat, pitkäaikais­sairauksista, kuten diabeteksesta, hermoston sairauksista sekä sydän- ja verisuoni­sairauksista kärsivät, vauvat ja pienet lapset, raskaana olevat ja imettävät sekä kuumassa ympäristössä työskentelevät.

Lanki kertoo, että kenties tehokkain tapa helteeltä ja lämmöltä suojautumiseen on riittävä juominen ja syöminen.

– Kannattaa juoda pitkin päivää eikä liikaa kerralla, jotta nestetasapaino ei kärsisi. Tärkeää on myös juoda ennen kuin jano tuntuu. Tämän lisäksi on hyvä saada suolaa joko ruuasta tai esimerkiksi kivennäisvesistä. Mielellään ei tulisi myöskään nauttia esimerkiksi kahvia tai alkoholia, Lanki listaa.

Lanki muistuttaa myös lähimmäisten huolehtimisen tärkeydestä.

– Ihminen ei itse välttämättä tajua voinnin heikentyneen, koska helle vaikuttaa myös tajunnan tasoon. Varsinkin ikäihmisiltä on tärkeää kysellä onko muistettu juoda tai tehdä muita toimia haittojen ehkäisemiseksi. Myös sisälämpötilaa on hyvä tarkkailla, ettei se nouse liikaa.

Sairaaloissa helle näkyy tasaiseen tahtiin kesällä, aivan kuten talvella liukkaus, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtava ylilääkäri Valtteri Kiuru.

Useimmissa tapauksissa lämmön tai helteen takia sairaanhoidon piiriin hakeutuu ikäihmisiä tai pitkäaikais­sairaita.

– Jos hoitoon hakeudutaan kuivuman tai lämpöhalvauksen vuoksi, huolehditaan silloin riittävän nestetasapainon saavuttamisesta ja viilentämisestä. Jos taas kyseessä on esimerkiksi sydämen vajaatoiminta, hoidetaan oireita sen mukaan, Kiuru avaa.

Kiurun mukaan hoitoon hakeutumisessa helteellä on syytä käyttää omaa harkintaa. Jos oireita alkaa tuntea, on syytä ensin hakeutua varjoon ja nesteyttää itseään. Jos oireet kuitenkin pahentuvat tästä huolimatta ja yleistila heikkenee, on hyvä olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

– Jos on jokin perussairaus, kannattaa hakeutua hoitoon herkemmin.

Kiurun mukaan helteellä ja lämpimällä ilmalla on tärkeää myös muistaa auringon vaikutus.

– Yleensä aurinko on jopa hellettä ja lämpöä vaarallisempi ja siltä on tärkeää myös muistaa suojautua ihosairauksien ja muiden vuoksi, Kiuru muistuttaa.