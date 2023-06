Maastopaloja sammutettu tänään liki 20 paikkakunnalla – paloriski kasvamassa päivittäin

Maastoa on ollut tulessa esimerkiksi Loviisassa, Kuusamossa, Kiteellä, Raaseporissa ja Espoossa.

Kuiva maasto syttyy nyt hyvin herkästi palamaan. Tänään on sammutettu vähintään keskikokoisia maastopaloja jo liki 20 paikkakunnalla aamu- ja iltapäivän aikana.

Ennen iltakuutta ei ollut tullut tietoon suurempia palotuhoja metsille tai rakennuksille. Palojen ei tiedetä aiheuttaneen tänään myöskään henkilövahinkoja.

Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen tälle päivälle Suomen etelä- ja länsiosiin. Varoitus on laajenemassa päivittäin siten, että ensi keskiviikkona metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta neljää keskisen Lapin kuntaa.