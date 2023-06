Saara Kankaanrinnan kolumni: Miksi luonnonmetsiä ja vanhoja metsiä ei suojella heti?

Käsitteiden määrittely on tärkeää, mutta tärkeintä on määritellä tavoite, johon pyritään, kirjoittaa kolumnisti Saara Kankaanrinta.

”Käyttäydytte sitten hyvin!”, muistuttaa moni vanhempi kesäjuhlien tohinassa lapsilleen. Niin mekin. Juhlat ovat käypä tarkistuspiste vanhemmuudelle.

Mutta lapsille pitää muistuttaa, mitä on ”hyvä käytös”. Se ei ole pelkästään kiitos ja anteeksi. Siihen kuuluu että laittaa puhelimen pois juhlilla, katsoo silmiin, pyytää kauniisti, arvostaa juhlia, auttaa ennen kuin pyydetään…

Listaa tehdessä huomaakin, että täydellinen määritelmä on mahdottomuus. Eihän jokaista tilannetta voi erikseen mainita.

Liian tarkan määritelmän lopputulos voi päätyä siihen että varpaat ovat ruokapöydällä, ”koska sitä ei kielletty”.

Täytyy siis antaa muutama täsmäohje tilanteeseen ja kerrata tarkkojen määrityksien sijaan periaatteita. Hyvää käytöstä on se, että huomaa ja ottaa toiset huomioon, on ystävällinen. Ja käyttää tilanteissa omaa järkeä.

Jokainen kanssani palaverissa istunut tietää, että käyn mielelläni keskeiset käsitteet läpi ennen syventymistä. Muuten saatamme puhumme eri asioista.

On myös vaikea sopia, jos ei tiedetä mistä sovitaan. Mutta millä tarkkuudella?

Määritellessä jotain yleispätevästi voi erkaantua todellisuudesta, jota yritetään määritellä. Mitä täydellisemmin yritetään määritellä, sitä enemmän ollaan ongelmissa. Se ei koskaan valmistu.

Sanoilla on valtaa. Käsitteitä voidaan tietoisesti käyttää kahdella tapaa: selventämään tai hankaloittamaan asioita.

Tällä hetkellä tehdään kansallisia kriteerejä ”luonnontilaisille ja vanhoille metsille”.

Osa pelkää, että hinkkaamalla uutta määritelmää halutaan lykätä suojelua. Yhtäältä sitä työstetään liian pitkään ja toisaalta määritellään niin tiukasti, että kohteita ei löydy.

Pelkoon ei olisi syytä, jos vanhaksi tunnistetut alueet olisivat hakkuukiellossa kunnes asia on keskusteltu. Näin ei kuitenkaan ole.

Kummalta tuntuu, että meillä on jo vanhojen metsien suojeluohjelmat, Natura-ohjelman luonnonmetsät ja Metso-suojeluohjelman kriteerit määriteltynä. Eivätkö periaatteet ole jo selvillä?

Suomi ja hyvinvointivaltio on luotu metsätaloudella, sydämen pohjasta kiitos siitä. Realismia on, että sen vuoksi koskemattomia ikimetsiä on Suomesta turha etsiä.

Meillä on kuitenkin vielä suojelemattomia luonnonmetsiä ja vanhaksi päässeitä metsiä.

Terve järki sanoo, että ne metsät kannattaa suojella.

Globaali 2020-luvun kuluttaja ei kyllä hyväksy teollisuutta, joka keittää selluksi monimuotoisuudelle tärkeimmät paikat. Se ei tulevaisuuden hyvinvointivaltiota edistä vaan rapauttaa.

Käsitteiden tarkoitus on helpottaa ja sanoa asiat auki. Pitäisikö sanoa auki siis: onko meillä ongelma käsitteiden määrittelyssä? Vai ongelma suojella vanhoja metsiä?

Käsitettä tärkeämpää on usein määritellä tavoite. Siitähän tässä on kyse. Jos haluamme suojella valtion vanhat metsät, päätökset ovat tehtävissä vaikka heti.

Käyttäisimmekö järkeä?

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.