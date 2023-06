Nainen ei puhu suomea.

Kirkkonummella on kateissa 25-vuotias nainen, Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa Twitterissä.

Poliisi julkaisi samalla myös kuvan kadonneesta.

Nainen on poliisin mukaan hoikka, noin 165 senttiä pitkä ja hänellä on tummat hiukset. Naisen yllä ovat mustat housut, valkoiset kengät, pinkki pipo, musta reppu ja huppari, jossa on pinkkiä.

Nainen ei poliisin mukaan puhu suomea.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112.