Joensuussa lauantaina järjestettyyn suruhartauteen osallistui 80 henkeä.

Joensuu

Joensuun keskustan kirkon ovet ovat raskaat aukaista. Niinpä ne olivat ennen lauantai-iltana pidettyä suruhartautta valmiiksi auki.

Kirkkoon kokoontui noin 80 henkeä, hiljaisina ja omiin ajatuksiin vaipuneina.

Suruhartauden aihekin oli raskas: siinä osoitettiin kunnioitusta ja syvää osanottoa torstaina kaupungissa kuolleena löytyneen 4-vuotiaan lapsen muistolle ja hänen omaisilleen.

– Tässä hartaudessa on tarkoitus antaa turvallinen tila kaikille niille tunteille, kysymyksille ja ahdistukselle, joita tällainen järkyttävä tapahtuma meissä aiheuttaa, kertoi kirkkoherra Katri Vilén tilaisuuden aluksi.

Virren 971 (Maan korvessa kulkevi) jälkeen Vilén kertoi, että virsikirjan lause ”Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa, kuin sinun sanomaton laupeutesi”, nousee usein hänen mieleensä silloin, kun hän kohtaa elämässä jotain vaikeaa, kun pelottaa, surettaa tai ahdistaa.

Suruhartaus pidettiin ydinkeskustassa olevassa 120 vuotta vanhassa kirkossa. Kirkkoon mahtuu enimmillään 900 henkeä.

Puheessaan kirkkoherra pohti elämän haurautta ja sitä, miksi Jumala sallii pahaa ja järkyttävää tapahtua.

– Se on yksi ihmisen suurista kysymyksistä ja sitä on kysytty varmasti kaikkina aikoina.

Vilénillä ei ollut tyhjentävää vastausta kysymykseen.

– Maailmassa on paljon pahaa ja Jumala on se voima, jonka avulla me voimme taistella sitä vastaan. Emme pahan keinoilla, vaan hyvän. Maailma kaipaa rakkautta. Se ei tarvitse enää yhtään vihaa tai katkeruutta, kostoa tai riitaa. Me kaikki tarvitsemme huolenpitoa, näkemistä, kuulemista ja todesta ottamista, hyväksyntää, rohkaisua ja lohdutusta. Mitä minä voin tehdä lievittääkseni pahoinvointia ja luodakseni ympärilleni turvaa ja rauhaa?

Suruhartauden jälkeen uusgoottilaisen kirkon ovet olivat auki kello 19 saakka, ja kirkossa oli mahdollisuus hiljentyä, rukoilla ja sytyttää kynttilä menehtyneen muistolle.

Suruhartauden piti Joensuun seurakunnan kirkkoherra Katri Vilén.

Keskusteluapua kaipaaville paikalla oli seurakunnan työntekijöiden lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöitä.

Kun on paljon kysymyksiä, mutta vähän vastauksia, jää tilaa arvailuille.

Joensuun torin poikki kulkenut nuori kahden lapsen äiti pohti, eivätkö pienen lapsen huoltajat ole osanneet hakea apua mahdollisiin talousvaikeuksiinsa, ja miksi läheiset eivät ole huomanneet ongelmia tai yrittäneet auttaa?

Hoitoalalla toimiva äiti muistutti, että nykyisin ihmisillä on hyvin matalalla kynnyksellä ilmoitusvelvollisuus, mikäli näkevät lasten kaltoinkohtelua. Hän pohti, miksi riskitekijöitä ei huomattu ajoissa, jotta esimerkiksi lastensuojelu­viranomaiset olisivat voineet puuttua asiaan.

Joensuulaisäitiä ihmetteli, miksi lastensuojeluun liittyviin asioihin ei puututa ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Hän oli liikkeellä kahden alle kouluikäisen lapsensa kanssa.

Ihmetystä herättää sekin, että lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi on laadittu suosituksia, mutta miksi vain murto-osa niistä on pantu toimeen?

Epäilty murha tapahtui Rantakylän asuinalueella, joka on myös haastatellun työaluetta.

– Alueelle on muuttanut huonossa taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä. Aamuvuoroon mennessäni ihmettelin tiellä olevaa myttyä. Se oli ihminen, aika väsynyt.

Kirkon keskusteluapu palvelee joka päivä kello 18–24 numerossa 0400 221 180. Keskusteluapuun saa yhteyden myös chatilla maanantaista perjantaihin kello 16–20 sekä nettikirjeellä.

Lisätietoja kirkon keskusteluavusta osoitteessa evl.fi/kirkonkeskusteluapu.