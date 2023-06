Kaahailija kiilasi, kaappasi auton, ajoi ojaan ja yritti kaapata vielä toisenkin auton

Poliisin mukaan teon motiivi on vielä ”vähän hakusessa”.

Sisä-Suomen poliisi selvittää omituista kaahailumysteeriä Jyväskylässä, joka tapahtui perjantai-iltapäivällä vähän ennen kolmea.

Noin 20-vuotias jyväskyläläinen nuori mies ajoi Tourulasta Rantaväylälle ja lähti ajamaan etelän suuntaan.

Syystä tai toisesta hän alkoi kiilata vierellään ajanutta autoa. Hän onnistui kiilaamaan toisen auton keskikaiteeseen.

Kiilauksen kohde joutui pysähtymään keskelle Rantaväylää, jolloin 20-vuotias kaahari hyppäsi omasta autostaan ja meni ottamaan kiilatun auton itselleen käyttöön.

– He olivat toisilleen aivan tuntemattomia ihmisiä eikä siinä ollut edeltänyt mitään aikaisempaa tapahtumaa, rikosylikomisario Sami Salo kertoo.

Sen jälkeen 20-vuotias mies lähti ajamaan toisen autolla. Hän pääsi ajamaan Rantaväylällä noin kilometrin etelän suuntaan, kunnes suistui tieltä ojaan.

Auto meni ajokelvottomaksi. Sen jälkeen 20-vuotias nousi autosta. Tapahtumien johdosta liikenne oli pysähtynyt.

Kun autot pysähtyivät, mies yritti ottaa taas käyttöönsä seuraavan auton.

– Siinä vaiheessa poliisi kerkesi väliin. Totta kai poliisille oli tullut tästä tietoa hätäkeskuksesta, ja poliisi oli tulossa paikalle.

Poliisi otti miehen kiinni. Häntä epäillään muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Usea auto kolhiintui tapahtumaketjun seurauksena.

Poliisi selvittää teon motiivia.

– Poliisilla on aika tarkka tieto tapahtumien kulusta ja tietenkin on paljon silminnäkijöitä, mutta motiivi on vähän hakusessa, Sami Salo kertoo.

Salon mukaan poliisi ei ole vielä päässyt varsinaisesti puhuttamaan kaahailijaa. Poliisi selvittää samalla, syyllistyikö mies rattijuopumukseen.