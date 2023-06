Kuusamolaisesta mökkirannasta paljastui sattumalta yksi Suomen merkittävimmistä esihistoriallisesta löydöistä.

Hirvenpää on taidokasta käsityötä. Ainoa kauneusvirhe on turvassa oleva pieni kolhu.

Sen piti olla vain tavallinen ja liki jokavuotinen urakka poistaa maasta nousseita lapsille vaarallisiksi arvioituja kiviä toukokuussa kesämökkikauden alkaessa.

Yksi kivi Raimo ja Pirkko Virpin mökkirannassa oli poikkeuksellisen tiukassa juurakkoisessa maassa. Avuksi tarvittiin rautakankea.

– Pehmitin rautakangella kovaa maata kiven vierestä, ja jostakin sieltä se nousi esiin. Kävi onni onnettomuudessa, etten hajottanut hirvenpääkiveä, kun löin kankea maahan aika kovasti, Raimo Virpi sanoo IS:lle.

Kun Virpi noukki hirvenpäätä esittävän kiven maasta, hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, kukahan sen oli tehnyt.

– Tämä mökki on 1970-luvulta, ja ensin ajattelin, olisiko tämä entisen mökkiomistajan tekosia. Kivi tosin löytyi juurten alta, joten tuumin kyllä, että ei kai entinen omistaja sitä sinne olisi kaivanut. Vaimokin sanoi heti, että kivi näyttää tosi vanhalta, Virpi jatkaa.

Ja niinhän se oli. Virpit lähettivät kivestä kuvat tuttavalleen, eläkkeellä olevalle arkeologille Kirsti Paavolalle.

– Kirstiltä tuli aika nopeasti vastaus, että älkääpä enää kaivelko kiviä siellä mökkitontilla, Virpi sanoo naurahtaen.

Kivi paljastui kivikautiselta ajalta peräisin olevaksi hirvenpääkirveeksi, ja sillä on ikää noin 4 000 vuotta.

Hirvenpääkivi löytyi kuvan etualalla olevasta kuopasta aivan mökin portaiden edustalta.

– Aika uskomattomalta ajalta kuulostaa. Ei ihmisellä ole konkreettista kuvaa 4 000 vuoden aikajaksosta, Virpi miettii.

Löytö oli kaiken lisäksi erittäin harvinainen, yksi merkittävimmistä esihistoriallisista löydöistä Suomen alueella.

– Tuskin toista kertaa elämässä osuu tällainen kohdalle, Virpi pohtii.

Edellinen vastaava löytö Suomen alueelta on Säkkijärven hirvenpää, joka löytyi 1890-luvulla.

– Vaikka arkeologisia löytöjä onkin vaikea panna merkittävyysjärjestykseen, tämä on ilman muuta yksi huomattavimmista esinelöydöistä tällä vuosituhannella, amanuenssi Sami Raninen sanoo museoviraston tiedotteessa.

Säkkijärveltä 1890-luvulla löytynyt hirvenpääkirves on huomattavan samanlainen kuin nyt löytynyt kirves. Museoviraston mukaan on mahdollisuuksien rajoissa, että uusi löytö voisi olla jopa saman kivisepän tekemä.

Virpien mökkitontilta löytynyt hirvenpää on kooltaan 173 x 53 x 32 mm ja painaa 319 grammaa. Siitä puuttuu teräosa, eikä se ole tullut ainakaan toistaiseksi tontilla vastaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo on tarkastanut löytöpaikan, ja on vahvoja viitteitä siitä, että kyseessä on ollut muinainen asuinpaikka.

Virpin mukaan paikalta löytyi myös kvartsikiveä ja hiiltä, joka viittaisi muinaiseen nuotiopaikkaan.

Reilun 300 gramman painoinen kivinen hirvenpääkirves on erittäin harvinainen löytö. Tarkka kivilaji selviää jatkotutkimuksissa.

Jatkotutkimuksista löytöpaikalla ei ole vielä päätetty.

Virpit saavat käyttää kesämökkiään täysin normaalisti.

– Paikalla on ainoastaan kaivuukielto. Mutta ei se haittaa, voin hyvin jättää rautakangen nurkkaan toistaiseksi, naurahti Virpi, joka oli suuntaamassa viikonlopuksi kesämökilleen Kuusamoon tietenkin.