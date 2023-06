Eri puolilta Suomea kotoisin olevan mieskolmikon varat on jäädytetty terrorismin torjumiseksi.

Helsingin Sanomien saaman tiedon mukaan KRP on jäädyttänyt kolmen suomalaismiehen varat terrorismin torjumiseksi.

KeskusrikospoliiSI (KRP) on jäädyttänyt kolmen eri ikäisen ja eri puolilta Suomea olevan miehen varat. Heitä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä ampuma-aserikoksesta, asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Miehet ovat HS:n saamien tietojen mukaan kantasuomalaisia, kaksi heistä on iältään päälle kaksikymppisiä ja kolmas epäilty yli 60-vuotias. Miehet ovat Varsinais-Suomesta, Pohjois-Suomesta ja Uudeltamaalta.

HS kertoo, että päätös varojen jäädyttämisestä on tehty toukokuun lopulla ja se on voimassa toistaiseksi. Kaikki kolme epäiltyä vangittiin viime vuonna todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Epäilty rikos on uutisen mukaan tapahtunut marraskuun 2021 ja elokuun 2022 välisenä aikana Päijät-Hämeessä. Miehet on vapautettu tutkintavankeudesta viime vuoden puolella. Tapauksen esitutkinta on edelleen kesken.

Varoja on jäädytetty terrorismin torjumiseksi myös aiemmin. Vuonna 2021 KRP jäädytti Kankaanpään terrorismi epäiltyjen varat. KRP:ssä toimivan rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen kertoi tuolloin Ilta-Sanomille, että varat jäädytetään, etteivät rikoksista epäillyt tai tuomitut voi käyttää varojaan edistääkseen terrorististen tekojen valmistelua.