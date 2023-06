Poliisi: Tästä syystä 3-vuotias lapsi jäi yksin päiväkodin pihalle Espoossa

Tapaus etenee syyteharkintaan. Rikosnimikkeitä ovat heitteillepano ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Poliisi tiedottaa saaneensa valmiiksi tutkinnan tapauksessa, jossa lapsi jäi päiväkodin pihalle ilman valvontaa Espoossa maaliskuussa.

Poliisin mukaan tapahtumien kulusta on saatu selkeä käsitys ja tapaus on edennyt syyteharkintaan. Rikosnimikkeinä säilyivät heitteillepano ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Esitutkinnassa on kuultu lapsen huoltajaa, kaikkia paikalla olleita hoitajia ja tapahtuma-aikaan viransijaisena toiminutta päiväkodin johtajaa. Lisäksi poliisi kuuli kaupungin asiantuntijaa sähköisten järjestelmien ja kulunvalvonnan toimintaan liittyen.

– Poliisi on myös tarkastanut päiväkodin valvontakameroiden tallenteet, kulunvalvontajärjestelmän sekä työaikakirjaukset. Näillä toimilla on saatu hyvä käsitys tapahtumien kulusta, kertoo rikoskomisario Tero Tonteri.

Poliisin mukaan tutkinnassa on selvinnyt, että hoitajan huomiokyvyn herpaantuminen yhdistettynä sähköisen järjestelmän mahdolliseen häiriötilanteeseen on johtanut siihen, että lapsi on jäänyt päiväkodin pihalle ilman valvontaa.

Lapsen löysi hänen oma huoltajansa. Lapsen äiti kertoi Helsingin Sanomille saapuneensa päiväkodille miehensä kanssa kello 16.45. Paikalla ei ollut aikuisia.

Päiväkodille oli äidin mukaan ilmoitettu, että lapsi haetaan ennen viittä. Päiväkodin piti olla avoinna 17.30 saakka.

Äiti kertoi soittaneensa ovikelloa, mutta sisälläkään ei ollut ketään. Päiväkodin johtajaa tai henkilökuntaa ei tavoittanut puhelinsoitolla, eikä ketään näkynyt pihalla 15 minuutin odottelun aikana. Äiti soitti hätänumeroon ja teki tapauksesta rikosilmoituksen.