Nainen joutui valehtelemaan raiskauksesta, syytön mies sai 3 vuoden tuomion

Nainen pakotettiin valehtelemaan raiskauksesta. Siksi syytön mies sai 3 vuoden vankeustuomion.

Pahoinpidelty vaasalaisnainen oli karmivan tilanteen äärellä omassa kodissaan helmi–maaliskuun taitteessa 2022.

Hän joutui pakotettuna soittamaan hätäkeskukseen ja valehtelemaan tekijästä.

Tämä johti siihen, että väkivaltaisuuksiin syytön Rainer Jari Henry Koivisto, 25, sai raiskauksesta ja törkeästä pahoinpitelystä kolmen vuoden vankeustuomion.

Vääryyttä kokenut mies valitti tuomiostaan Vaasan hovioikeuteen. Ennen suunniteltua hovioikeuden istuntoa tapaus sai yllättävän käänteen.

Vaasalaisnainen pyörsi puheensa ja sanoi poliisille, ettei Koivisto ollut pahoinpidellyt ja raiskannut häntä. Naisen tunnustuksen myötä poliisi aloitti rikostutkinnan uudelleen, ja siinä selvisivät todelliset pahoinpitelijät.

Pohjanmaan käräjäoikeus antoi asiassa uuden tuomion viime viikon torstaina.

Naista asunnolla pahoinpidellyt ja tämän valehtelemaan pakottanut Nea Sofia Johanna Sparf sai 2 vuoden ja 5 kuukauden ehdottomaan vankeustuomion muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja väärästä ilmiannon yllytyksestä. 25-vuotias Sparf pakotti naisen kertomaan Koiviston nimen viranomaisille, koska halusi kostaa tälle vanhat kaunansa.

Sparfin kanssa naisen pahoinpitelyyn osallistunut mies sai puolestaan törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdottoman vankeustuomion.

Pahoinpidelty nainen sai itse puolestaan poliisille valehtelustaan 10 kuukauden ehdollisen vankeustuomion väärästä ilmiannosta. Nainen pyysi, että hänet olisi jätetty rangaistukseen tuomitsematta, koska joutui valehtelemaan pakonomaisessa tilanteessa.

Pohjanmaan käräjäoikeuden antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Vaasan hovioikeus ei ole ainakaan vielä toistaiseksi kumonnut Koiviston saamaa 3 vuoden vankeusrangaistusta. Asia on yhä vireillä Vaasan hovioikeudessa. IS julkaisee Koiviston nimen, koska hänen saamastaan tuomiosta on kerrottu aiemmin nimellä.