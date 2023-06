Erittäin uhanalaisen lintulajin pesä tuhottiin Helsingissä – häiriköt asialla aiemminkin

Nokikanan pesä on tuhottu ilkivalloin Töölönlahden rannalla, todennäköisesti maanantai-illan aikana.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen kertoo Ilta-Sanomille, ettei ole täyttä varmuutta, miten tai milloin erittäin uhanalaisen Nokikanan pesä on tuhoutunut: tapahtumia voi vain arvailla.

– Nokikanan pesä oli rikottu ja pesän lähellä oli ollut kyltti ja se oli katkaistu. Todennäköinen vaikka ei varma päätelmä on, että joku ihminen on känyt riehumassa ja rikkomassa pesän, toinen vaihtoehto on, että jokin eläin on käynyt tuhoamassa pesän ja ihminen katkaisemassa kyltin, mutta tämä tuskin on todennäköistä, hän kertoo IS:lle.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä MTV.

Pesän edessä olleessa kyltissä pyydettiin, ettei nokikanan pesintää häirittäisi eikä hautovaa lintua yritettäisi ruokkia.

Kyltti oli Pakarisen mukaan tuotu pesälle noin pari viikkoa sitten sen jälkeen, kun ilmoitusten mukaan hautovalle nokikanalle oli tarjottu ohikulkijoiden toimesta puoliväkisin ruokaa. Myös vieressä pesivän kyhmyjoutsenen pesän eteen on tuotu häirinnän, kuten pesän viereen heitetyn sähköpotkulaudan vuoksi.

Muita vastaavia kylttejä ei Helsingissä ole.

Nokikanapari on Pakarisen tietojen mukaan nähty liikkumassa alueella ja hänen veikkauksensa mukaan pari yrittää vielä pesiä uudelleen.

Pakarisen mukaan lintujen pesien tuhoaminen ei ole täysin epätyypillistä, vaikkakin harvinaista nykyaikana.

– Jos otetaan vuosikymmenten mittakaava, suhtautuminen lintujen pesintään on muuttunut kunnioittavammaksi. Vielä joskus 80- ja 90-luvulla oli esimerkiksi lokkivihaa ja harmaalokkien pesiä hävitettiin eikä niitä aina erotettu muista linnuista ja siinä meni myös muiden lokki- ja sorsalintujen pesiä.

– Toki oma ajatusmalli on, että kukaan ei ole nytkään lähtenyt hävittämään linnunpesää vaan kyseessä on ollut pikemminkin humalainen päähänpisto, Pakarinen arvelee.

Nokikanan tunnistaa sen harmaanmustasta värityksestä ja vaaleasta nokasta. Kuvassa nokikana kuvattuna vuonna 2019.

Nokikana on erittäin uhanalainen lintulaji Suomessa ja sen kanta on ollut 2000-luvulla laskussa. Nokikana on rauhoitettu metsästysajan ulkopuolella vuoden alusta elokuun 20. päivä asti. Sen pesän tuhoaminen pesintäaikaan on luonnonsuojelurikos, josta voidaan rangaista esimerkiksi sakoilla.

Helsingissä nokikanapareja on Pakarisen arvion mukaan noin 50 ja Töölönlahden alue on yksi suosituimpia ja menestyksekkäimpiä nokikanan pesintäalueita alueen hyvin elpyneen ekosysteemin ja tuoreen ”lintuvetisyyden” ansiosta. Tänä vuonna pesiä on Töölönlahden alueella ainakin kahdeksan.