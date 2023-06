Nesteytyshoitoja tarjoavaa ei nähdäkään tulevan viikonlopun festareilla – juuttui byrokratiaan

Nesteytysasema Elvyn lanseeraus siirtyy eteenpäin, jotta tapahtuman toteutus on suunnitelmien mukainen, Elvyn johtava lääkäri tiedottaa.

Lääkäriasema Elvyn osallistuminen Kaarinassa järjestettävälle Saaristo Festivaaleille peruuntuu alkavana viikonloppuna. Radio Nova -festivaaliin osallistuminen on selvityksen alla.

Elvy on suomalainen, yksityinen lääkäriasema, joka on erikoistunut liikkuviin terveyspalveluihin. Elvyn on tarkoitus tarjota nesteytyshoitoja liikkuvalla pop up -asemalla akuuttiin nestehukkaan kesän aikana esimerkiksi festivaaleilla.

Hoidot tapahtuvat antamalla potilaalle nesteyttävää suolaliuosta suonensisäisesti kanyylin kautta. Hoidon on määrä hoitaa kehon kuivuutta tehokkaasti ja saada nopeita vaikutuksia aikaan.

Elvy kertoo tiedotteessaan, että edellytykset kattavammasta pelastus ja turvallisuussuunnitelmasta tulivat niin Elvyn kuin festivaalinjärjestäjien tietoon viime hetkellä. Nämä osa-alueet vaativat yhteistyötä viranomaisten kanssa, jos yleisötapahtumassa tarjotaan terveyspalveluita.

– Yleisötapahtumissa tulee aina olla voimassa kattavat pelastus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Ei siis riitä, että tapahtumaan osallistuvalla terveyspalveluyrityksellä on luvat yksityisten, liikkuvien terveyspalveluiden tuottamiseen, Elvyn johtava lääkäri Antti Mauno avaa tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran on saanut Elvyn toimintaan liittyen yhteydenottoja ja tällä hetkellä virasto arvioi toimenpiteiden tarpeita. HS uutisoi Valviran selvitystyöstä viikko sitten, mutta Valviran mukaan asiasta ei ole tällä hetkellä mitään uutta tiedotettavaa.

Elvy kertoo tiedotteessaan, että toisin kuin on uutisoitu, Valvira ei selvitä onko yrityksen toiminta säännösten mukaista. Sen sijaan Valvira ottaa yksityishenkilöiden toimesta tehdyt kantelut käsittelyyn kesän jälkeen.

Nesteytyshoidot ovat Suomessa yksityisellä puolella uusi konsepti, vaikkakin maailmalla ja myös muualla Euroopassa hoidot ovat jo yleistyneet.