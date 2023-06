Päivä­kodissa järkytyttiin 4-vuotiaan pojan surmasta – lapsille kerrotaan maanantaina, että yksi leikki­kavereista on kuollut

Päiväkotiryhmässä pidetään muistotilaisuus.

Joensuun Rantakylässä tapahtunut epäilty 4-vuotiaan pojan murha on järkyttänyt kaupungin varhaiskasvatusta.

– Kyllä tässä ollaan surullisia ja samalla myös järkyttyneitä, miksi näin on käynyt. Lapsen menehtyminen on aina suuri suru. Niin se vain on, Joensuun varhaiskasvatusjohtaja Irja Seppänen sanoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

Seppänen sanoo, että kuolleen lapsen päiväkotiryhmälle kerrotaan, rehellisesti, että yksi leikkikaveri on kuollut eikä tule enää hoitoon.

– Maanantaina pidämme pienen muistotilaisuuden kyseisessä ryhmässä, ja siellä kerrotaan, että yksi lapsista on kuollut. Emme kuitenkaan yksityiskohtiin mene. Sen jälkeen lapset saavat kysyä, jos heillä on jotakin mielen päällä ja vastaamme lapsille rehellisesti ikätason mukaisesti, Seppänen sanoo.

Seppäsen mukaan pieni lapsikin pystyy kyllä ymmärtämään ja käsittelemään kuoleman, kukin omalla tavallaan.

Epäilty henkirikos tapahtui Joensuun Rantakylässä.

– Kuolema on osa elämää. Monissa perheissä tapahtuu tilanteita, joissa esimerkiksi isovanhempi kuolee. Ei se ole sellainen asia, josta ei saisi puhua. En halua tehdä kuolemasta mitään tabua, josta pitäisi olla hiljaa, vaan siitä saa ja pitää puhua, Seppänen sanoo.

– Ja sehän on samalla myös kunnianosoitus tälle menehtyneelle lapselle, että hänestä ei vaieta ja häntä muistetaan, Seppänen lisää.

Seppänen korostaa, että suuren surun ja järkytyksenkin keskellä täytyy huolehtia, että hoidossa olevat lapset saavat hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta.

–Emme saa lamaantua, vaikka uutinen oli hyvin ikävä ja järkyttävä. Tässä tilanteessa täytyy pitää entistä parempaa huolta sekä työntekijöistämme että myös lapsista, toisistamme, Seppänen sanoo.

Kun Seppänen sai kuulla traagisen uutisen torstaina, hän ryhtyi heti toimiin.

– Heti kun sen kuulin, niin tiedostin, että uutinen koskettaa jotakin meidän yksikköämme, Seppänen kuvaa.

Hän lähetti asiasta tiedon heti kaikille varhaiskasvatuksen esihenkilöille ja asiaa käytiin läpi myös sen päiväkodin henkilökunnan kanssa, jossa lapsi oli ollut hoidossa.

Toinen murhasta epäilty, lapsen äiti, vangitsemisoikeudenkäynnissä perjantaina.

– Perusviestini kaikille oli, että yritetään pysyä rauhallisina ja hoidetaan työt mahdollisimman hyvin, huolehditaan lapsista ja toisistamme. Esihenkilöt eri yksiköissä pyrkivät sitten rauhoittelemaan työntekijöitä, Seppänen sanoo.

Poliisi epäilee lapsen äitiä ja isäpuolta 4-vuotiaan lapsen murhasta. Lapsi löydettiin torstaina elottomana kotoaan, ja poliisin mukaan lapsessa oli havaittavissa huomattavan paljon ulkoisia vammoja.

Poliisi otti asunnosta kiinni lapsen äidin ja isäpuolen. Heitä esitetään vangittavaksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa perjantaina iltapäivällä.