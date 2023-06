Husin Asko Järvisen mukaan riskiryhmäläisille tieto korona­virus­infektiosta voi edelleen olla hyödyllinen.

Vaikka rajoitukset on voinut jo unohtaa, ei korona ole kadonnut minnekään.

Viime vuosien tapaan kesästä odotetaan niin muidenkin tautien kuin myös koronan osalta rauhallista. Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvinen kertoo, että koronatestejä tehdään edelleen sairaaloissa.

– Sairaalahoitoon jääviltä potilaille, joilla on hengitystieoireita tai epäselviä infektio-oireita, tehdään edelleen koronatesti, ja tämä johtaa siihen että sitä löydetään enemmän kuin muita tauteja, Järvinen taustoittaa.

Järvisen mukaan tartuntojen määrä näyttää olleen johdonmukaisesti laskussa viimeisen 3–4:n viikon ajan koko massa.

Myös sairaaloissa potilasmäärät ovat olleet laskussa ja vaikeasti koronan takia sairastuneita on hyvin vähän. Koronavirusta löydetään Järvisen mukaan enemmän kuin muita hengitystieinfektioita sen aktiivisen testaamisen vuoksi.

Koronan takia sairaanhoidon piiriin hakeutuvista suurin osa onkin joko iäkkäitä, pitkään tupakoineita, jotka kärsivät keuhkoahtaumasta tai immuunipuutteesta kärsiviä.

– Lisäksi tietenkin rokottautumattomat ovat selkeä ryhmä, joka saattaa tarvita lisähappea. Mutta hyvin harva koronapotilas tarvitsee enää lisähappea ja sairaalasta katsottuna taudin kuva on muuttunut merkittävästi, Järvinen avaa.

Myöskään taudin oirekuva ei ole enää selkeä.

– Oireet vaihtelevat hirveästi, kun aiemmin oli vaikeaa hengenahdistusta tai koronan aiheuttamaa keuhkokuumetta, ovat ne käyneet todella vähiin. Nykyään yleensä on joko ihan hengitystieinfektion oireita tai tuntuu, että hengitystieinfektio on tulossa.

Järvinen korostaa, että suurimmassa osassa tapauksista ei niinkään ole väliä, onko taudissa kyse koronasta vai jostakin muusta hengitystieinfektiosta. Pääasia on, että tauti sairastetaan kotona eikä muita altisteta.

Myöskään koronan kotitestaaminen ei enää ole Järvisen mukaan tarpeen, ellei kuulu esimerkiksi riskiryhmään tai halua työnsä puolesta varmistua taudista.

– Emme näe, miksi edes hoitohenkilökunnalta edellytettäisiin testaamista. Pääasia on, että välttää oireellisena ihmiskontakteja. Jos tosin on riskiryhmäläinen niin tieto siitä, että on altistunut, voi olla hyödyllinen, sillä meillä on tietenkin olemassa myös lääkehoitoja.

Kesän tapahtumissa, kuten festivaaleilla, viruksen uskotaan pysyvän aisoissa eikä suurempia viruspiikkejä ole tiedossa.

– En usko, että kesän festarit ovat riski koronan osalta, tietenkin siellä voi ihan mikä tahansa tauti tarttua oli sitten hengitystieinfektio, sukupuolitauti.

– Ne, jotka ovat itselleen suositellut rokotteet ottaneet, ovat hyvin suojassa. Tietenkin riskiryhmäläiset ovat se hauraampi ryhmä, joihin voi vielä iskeä. Valtaosa tämän uskoo, mutta joillain saattaa olla vielä pelko voimakkaana, Järvinen summaa.