Jyrki Lehtolan kolumni: Teemu ja Timo, jokeltelevat perusäijät

”Ei harja miestä pahenna, jos ei mies harjaa.” (Timo Soini)

”Ei ole lahjahevosen hampaisiin katsomista.” (Teemu Keskisarja)

”Hätä ei ole tämän näköinen.” (Soini)

”Höpsipöpsis.” (Keskisarja)

Äijät ovat puhuneet!

Äijät, luomakunnan kruunut! Mitä elämä olisi ilman äijiä, ei tiedettäisi mistään mitään, oltaisiin aina väärässä ja pelottaisi, miten käy tulevaisuudessa, mutta onneksi Timo Soini ja Teemu Keskisarja näyttävät tien tulevaisuuteen ja, kas, se on menneisyydessä.

Timo & Teemu pitävät internetissä omia palstojaan, jotta kaikki kuulisivat äijien lorinan. Molemmat ovat tosin sitä mieltä, että paras aika äijän elämässä oli ennen internetiä, kun mamma teki äijälle puuroa ja äijä horisi puuro leukaa pitkin valuen, että ”puuro miehen tiellä pitää, velli ojaan kaataa!” ja kaikki ympärillä olivat ihan, että ”Äijä jumalaare, sä oot nero ja täynnä seksiä!”.

Sellainen äijä on, jalat maassa ja pää mutakuopassa, josta pulppuaa viisauden sanoja.

Historioitsija Keskisarjalle viisaus kumpuaa historiasta, josta Teemu pullahtaa silloin tällöin nykyaikaan kertomaan, miten asiat ovat, ja asiat ovat niin, että Suomessa on aina ollut homojen hyvä olla. Teemu on tutkinut vähän arkistoja, ja kun niistä ei ole löytynyt dokumenttia, että miespari ”Matti ja Juho” olisi mestattu, niin Teemu on vähän, että mitä ämmät valittavat.

Homoseksuaalisuus poistettiin Suomen virallisesta sairausluokituksesta vuonna 1981. Senkin jälkeen homot joutuivat piilottelemaan itseään, mutta kun Teemu (historioitsija!) ei ole löytänyt homomestausdokumentteja, niin Teemun sanoin ”höpsipöpsis”, homot!

Timo Soinille viisaus kumpuaa siitä, että Timo istuu itsensä näköisessä tyhjässä tynnyrissä, jokeltelee siellä, kuinka ”Helsingin hipsterien juhlat on ohi”, ja lauseen kaikuessa pitkin tynnyriä, Timo on luonut itselleen Timon viisauksia toistelevan Timo-turvamaailman.

Keskisarja ja Soini ovat lämmittävä, hieman jo kalmainen tuulahdus nostalgisesta menneisyydestä.

Molemmat äijät vastustavat nykyaikaa, koska äijille ”ennen” on synonyymi sanalle ”paremmin”.

Teemulle internet on pimeyden sydän, ohhoh rohkea ajatus, ja siksi lapsia pitäisi kurittaa kolme kertaa vuodessa koivuvitsalla, jotenkin noin menee logiikka historioitsijalla, joka haluaa että se huomataan.

Timon historiakäsitys ulottuu Timon kulta-aikaan, jolloin Timo sai horista Ylen Jälkiviisaiden sijasta pitkin edustuksellista demokratiaa.

Pimeyden sydäntä Timolle edustavat internetin sijasta hipsterit, noin tusina Helsingin Kalliossa nuokkuvaa mielikuvitushahmoa. Niistä Timo on hankkinut itselleen vihollisen, joka ei jaksa lyödä takaisin, ja siksi Timo näyttää peilissään aina voittajalta.

Ja siinä ne taas ovat, äijät, suu täynnä puhetta ja jääkaapista omin käsin metsästettyä ruokaa, odottavat innokkaina seuraavaa omaa sananlaskuaan, soperrustaan, nostalgiakohtaustaan, ”kaunis ääni, mutta ammuvainaan nuotti”.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.