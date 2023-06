Mannerheim oli valmis tarjoamaan Ahvenanmaata Stalinille – ruotsalaiset raivostuivat

Marsalkka piti parempana antaa tukikohta puna-armeijalle Ahvenanmaalta kuin Porkkalasta.

Sota Euroopassa herättää turvallisuuspoliittisia pelkoja, joiden luultiin jo jääneen menneeseen.

Jo Venäjän kootessa joukkojaan hyökkäykseen Ukrainaan, heräsi huoli Ahvenanmaan ja Gotlannin turvallisuudesta.

Viime viikkoina Suomessa on keskusteltu Venäjän Ahvenanmaalla olevan konsulaatin asemasta. On ehdotettu, että se suljettaisiin vastavetona sille, että Venäjä sulki Suomen pääkonsulaatin toimipisteet Petroskoissa ja Murmanskissa. Samalla keskusteluun on noussut Ahvenanmaan demilitarisoinnin päättäminen.

Ahvenanmaan saaristo muistetaan, kun myrskyää. 79 vuotta sitten Itämerelläkin myllersi vielä paljon pahemmin. Silloin Suomen marsalkka Mannerheim valmistautui tarjoamaan Stalinille tukikohtaa Ahvenanmaalta.

Pääministeri Antti Hackzell. Moskovan neuvottelut olivat niin raskas kokemus, että hän sai niiden kesken aivohalvauksen.

Ase Suomen ohimolla

Aselepo jatkosodan rintamilla alkoi 4. syyskuuta 1944. Rauhanneuvotteluihin Moskovaan matkusti valtuuskunta, jota johti pääministeri Antti Hackzell.

Paine oli hirmuinen. Hackzellille se kävi fyysiseksi. Hän sai Moskovassa aivohalvauksen ennen kuin neuvottelut olivat kunnolla käynnistyneetkään.

Marsalkka Mannerheimista oli tullut Suomen presidentti elokuussa. Hänen tehtäväkseen annettiin tehdä Neuvostoliiton kanssa rauha niin, että Suomen olemassaolo ei vaarantuisi.

Kesällä 1944 Suomi oli suurin uhrauksin pysäyttänyt puna-armeijan suurhyökkäyksen. Siihen tarvittiin vielä Saksan apua. Syksyllä 1944 Saksa perääntyi kaikkialla tuhansien kilometrien pituisella itärintamalla. Länsi-liittoutuneet olivat nousseet maihin Ranskassa. Saksasta ei enää olisi auttajaksi. Suomen piti katkaista välit Hitlerin valtakuntaan.

Helsingistä diplomaattista kamppailua ohjasi presidentti Mannerheim. Hänkin työskenteli valtavassa kiireessä ja paineessa, jossa erehdykset uhkasivat koko ajan. Suomen kansalta vaadittiin uhrauksia, joihin se ei ollut henkisesti valmistautunut.

Talvisodan rauhassa vuonna 1940 Neuvostoliitto sai tukikohdakseen Hangon. Suomalaiset hääsivät puna-armeijan sieltä jatkosodan alussa vuonna 1941. Neuvostoliittolaisille oli selvä, että he olivat tuolloin valinneet väärin. Nyt tukikohdaksi haluttiin lähempää Helsinkiä Porkkala.

Se pelotti Mannerheimia. Käytännössä Stalinilla olisi koko ajan ase Suomen ohimolla. Melkein mikä tahansa muu tuntui paremmalta.

Viime hetkessä valtuuskunta sai uuden ohjeen Helsingistä. Porkkalan sijalle pitäisi tarjota tukikohtaa Ahvenanmaalta.

”Se olikin Mannerheimilta ilmeinen virhe ja kuvastaa hänen epävarmuuttaan päätöksenteossa”, kirjoittaa valtiotieteen tohtori Pekka Visuri.

– Mannerheim oli todella epävoivissaan, kun tuommoista ehdotti. Mahtoiko hän ajatella loppuu asti? Se olisi ollut hirveä riski, sanoo valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka.

Stalinille kelpasi vain Porkkala.

Stalinin tahto

Kyllä tukikohtaa Ahvenmaalta oli Neuvostoliitossakin pohdittu.

Heinäkuussa 1944 marsalkka Kliment Voroshilov luonnosteli ”antautumisehtoja Suomelle”. Niihin sisältyi myöhemmin toteutuneita suurempia alueluovutuksia itärajalla. Niin kauan sota Saksaa vastaan Neuvostoliitto saisi ”tarpeen mukaan” tukikohtia koko Suomen rannikon pituudelta. Ahvenmaa oli joukossa.

Kyseessä ei kuitenkaan ollut suomalaisten silmille tarkoitettu asiakirja. Se oli vain luonnos, jonka Voroshilov antoi luettavaksi ulkoministeri Vjatsheslav Molotoville ja Stalinille.

Stalin ei innostunut suuruudenhullusta paperista. Tuolloin Suomen vastarinta oli yhä kova. Jos Neuvostoliitto esittäisi liian kovia vaatimuksia Suomelle, Stalinin aikeista jo epäluuloiset länsiliittoutuneet hermostuisivat. Lisäksi oli ajateltava Ruotsiakin, joka oli puolueettomuudestaan huolimatta tärkeä peluri Itämerellä.

Stalinille riitti tukikohdaksi Porkkala.

Porkkalasta käsin puna-armeija pystyi uhkaamaan Helsinkiä ja sulkemaan Suomenlahtea. Neuvostoliitto luopui vuokra-alueesta vuonna 1956.

”Ei kiinnostanut tippaakaan”

Lopulta suomalaiset totesivat turhaksi edes ottaa Ahvenanmaata puheeksi.

– Olennaistahan oli kuitenkin se, että Ahvenanmaata ei otettu käsittelyyn, sanoo Pekka Visuri.

– Neuvostoliitto ei ollut tippaakaan kiinnostunut vaihdosta, vaan piti Porkkalaa ehdottomana vaatimuksena.

Helsingin uhkaaminen ei ollut ainoa etu, jonka puna-armeija Porkkalassa saisi. Sitä voitaisiin käyttää Suomenlahden sulkemiseen, kuten aiemmin oli tarkoitus tehdä Hangosta käsin. Puna-armeijan edetessä Suomenlahden etelärannikolla sulusta tulisi yhä täydellisempi.

Pekka Visurin mukaan Ahvenanmaa ei kiinnostanut neuvostoliittolaisia lainkaan.

Ruotsalaisten raivo

– Ongelmana oli, että ruotsalaiset saivat vihiä asiasta ja he tietenkin suuttuivat, sanoo Visuri.

9. lokakuuta 1944 Suomen Tukholman lähettiläs G.A. Gripenberg valitsi sanojaan tarkasti. Ruotsin ulkoministeri Christian Günther oli jäätävän kohtelias.

Salainen tieto neuvotteluista ja Ahvenanmaasta oli vuotanut Tukholmaan. Gripenberg oli jo kuullut pääministeri Per Albin Hanssonin raivosta.

Günther kyseli kuinka suomalaiset saattoivat ikinä ajatella tarjoavansa tukikohtaa Ahvenanmaalta, kun kansainväliset sopimukset estivät sen. Ainakin ruotsalaisten mielestä.

Historioitsija Wilhelm M. Carlgenin mukaan ulkoministeri Günther ei edes ollut niin jyrkkä kuin pääministeri Hansson oli häneltä vaatinut. Pääministeri jyrisi, että ruotsalaisilla oli kaikki oikeus vaatia selitystä suomalaisilta. Günther säilytti silti diplomaattisuutensa.

– Kun ruotsalaiset pääsivät kärryille asiasta, he sanoivat suomalaisille, että tämä olisi ollut heille törkeä temppu. Ja olisihan se ollutkin, sanoo Tarkka.

Jukka Tarkan mukaan tukikohdan luovuttaminen Ahvenanmaalta olisi ollut katastrofi.

Mannerheimin aivoituksia pohtiessa ei kannata heittäytyä liikaan jälkiviisauteen. Tuolloin ei ollut helppoja ratkaisuja tarjolla.

Itämerellä ja sen rannoilla taisteltiin raivokkaasti. Saksa vaihtui Suomen ystävästä viholliseksi.

Syyskuun puolivälissä saksalaiset tekivät maihinnousun tärkeälle Suursaarelle Suomenlahden pohjukassa. Heidän yllätyksekseen suomalaiset joukot avasivat tulen. Taistelu oli kova ja Suomen armeija sai siihen avukseen Neuvostoliiton ilmavoimat. Saksalaiset lyötiin. ”Lapin sota” käynnistyi Suomenlahdella.

Saksalaiset aikoivat maihinnousua myös Ahvenanmaalle.

– Itse asiassa saattue oli jo lähdössä. Ensimmäiset sitä suojaavat sotalaivat olivat jo merellä, kun ne kutsuttiin takaisin, Tarkka sanoo.

– Saksalaiset totesivat, että eivät pysty sitomaan niin paljon väkeä ja voimaa, että maihinnousun onnistuminen olisi todennäköistä.

Osapuolina eivät olleet vain Saksa, Suomi ja Neuvostoliitto. Länsimaat seurasivat tarkasti kaikkea. Mannerheim toivoi heidän tukeaan.

Hän pelasi monella laudalla yhtä aikaa.

Pääministeri Edwin Linkomies onnittelee presidentiksi valittua Mannerheimia. Tällä ei ollut aikaa iloita virastaan kesällä ja syksyllä 1944.

”Suomi umpiperässä”

Mutta mitä olisi tapahtunut, jos suomalaiset olisivat hätäpäissään tarjonneet Stalinille tukikohtaa Ahvenanmaalla ja se olisi täysin yllättäen kelvannut Porkkalan sijasta?

– Kyllähän se olisi ollut katastrofaalinen juttu. Ahvenmaa on niin tärkeä paikka, Tarkka sanoo.

– Se oli sitä Ruotsin turvallisuuden kannalta, mutta myös Suomen. Jos silloin Itämerta pitkin kulkivat kaikki yhteydet länteen. Jos Neuvostoliitolla olisi ollut tukikohta tukkona siinä, niin Suomihan olisi ollut täysin umpiperässä.

Lähteet: William M. Calgren: Svensk utrikespolitik 1939-1945. G.A. Gripenberg: Dagbok 1944. Kimmo Rentola: Stalin ja Suomen kohtalo. Jukka Tarkka: Ahvenanmaa – Itämeren voimapolitiikan pelinappula. Pekka Visuri: Paasikiven Suomi Suurvaltojen puristuksessa 1944-1947, Mannerheim ja Heinrichs – marsalkka ja hänen kenraalinsa. Krister Walhbäck: Jättiläisen henkäys – Suomen-kysymys Ruotsin politiikassa 1809-2009.